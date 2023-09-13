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Denizli'deki yüzey araştırmalarında 'kayaca omurgalı fosil' alanını keşfettiklerini anımsatan Aytek, şöyle konuştu:





'Bu yıl kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosilleri bulduk. Kedigiller ailesinden olan tür için ilk gözlemlerimiz kılıç dişli kaplan olabileceği yönünde ama detaylı çalışmalarla bunu sınıflandıracağız. Oklu kirpimiz ise Anadolu'da çok nadir görülen bir tür. Bu anlamda önemli bir fosil kazandırmış olduk. Özellikle bütünlüğe yakın bir şekilde korunmuş bir kafatası ve çene kemikleri bulmamız yine Anadolu'da belki de tek bir örnek konumunda diyebiliriz.