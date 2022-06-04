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Andreas Cornelius tarih yazdı! Tam 20 yıl sonra...

Andreas Cornelius tarih yazdı! Tam 20 yıl sonra...
4 Haziran 2022 Cumartesi

Fransa, Karim Benzema'nın golüyle öne geçtiği karşılaşmada Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti. Cornelius attığı gollerle ülkesinin 20 yıllık hasretini de sona erdirmiş oldu.

<p>UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.</p>
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.

<p>Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.</p>
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Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.

<p>60. dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88. dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi.</p>
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60. dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88. dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi.

<p>Cornelius attığı gollerle ülkesini 20 yıl sonra Fransa karşısında zafere taşıdı.</p>
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Cornelius attığı gollerle ülkesini 20 yıl sonra Fransa karşısında zafere taşıdı.

<p>Trabzonspor'a geçen yaz Parma'dan 5 milyon avroya transfer olan 29 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de de 37 maçta 15 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayarak ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. </p>
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Trabzonspor'a geçen yaz Parma'dan 5 milyon avroya transfer olan 29 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de de 37 maçta 15 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayarak ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.

<p>Piyasa değeri 9 milyon avroya yükselen Cornelius'un Bordo-Mavililer'le 2025'e kadar sözleşmesi var.</p>
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Piyasa değeri 9 milyon avroya yükselen Cornelius'un Bordo-Mavililer'le 2025'e kadar sözleşmesi var.

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