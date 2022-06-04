UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu.
Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti.
60. dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88. dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi.
Cornelius attığı gollerle ülkesini 20 yıl sonra Fransa karşısında zafere taşıdı.
Trabzonspor'a geçen yaz Parma'dan 5 milyon avroya transfer olan 29 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de de 37 maçta 15 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayarak ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı.
Piyasa değeri 9 milyon avroya yükselen Cornelius'un Bordo-Mavililer'le 2025'e kadar sözleşmesi var.