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Ankaragücü'nde koronavirüs paniği

Ankaragücü'nde koronavirüs paniği
05 Mayıs 2020 Salı

Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle diğer futbolcularda büyük endişeye neden oldu. Bu arada koronavirüs testi pozitif olan futbolcunun kim olduğu da ortaya çıktı. İşte detaylar...

<p>Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda dün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4’erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı.</p>
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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde sağlık ekibinin talimatları doğrultusunda dün kulüp yöneticileri, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarına 4’erli gruplar halinde koronavirüs testi yapıldı.

<p>Test sonuçları bugün gelirken, ilk şok sabah saatlerinde yaşandı.</p>
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Test sonuçları bugün gelirken, ilk şok sabah saatlerinde yaşandı.

<p>FUTBOLCULAR TESİSLERE GİTMEK İSTEMİYOR</p><p><br></p><p>Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan ve giriş çıkışları kapatan Ankaragücü yönetimi, tüm sporcuların test sonuçlarının çıkmasının ardından harekete geçti.</p>
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FUTBOLCULAR TESİSLERE GİTMEK İSTEMİYOR


Beştepe Tesisleri’ni karantinaya alan ve giriş çıkışları kapatan Ankaragücü yönetimi, tüm sporcuların test sonuçlarının çıkmasının ardından harekete geçti.

<p>Ankara ekibinin idmanlarına yarın başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty’nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor.</p>
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Ankara ekibinin idmanlarına yarın başlayacak olmasından dolayı yönetim takımda sadece Faty’nin sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından diğer futbolcuları motive etmeye çalışıyor.

<p>Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde bugün yaşanan olay sonrası kaleciler de tesislerden ayrıldı ama yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara yarından itibaren katılacaklar.</p>
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Sadece kalecilerin çalışmasına izin verilen tesislerde bugün yaşanan olay sonrası kaleciler de tesislerden ayrıldı ama yönetimin aldığı karar doğrultusunda idmanlara yarından itibaren katılacaklar.

<p>YARIN ANTRENMANLAR BAŞLAYACAK</p><p><br></p><p>Testi pozitif çıkan Ricardo Faty hastaneye yatırılarak karantina altına alındı ve yeni testler yapılmaya başlandı. </p>
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YARIN ANTRENMANLAR BAŞLAYACAK


Testi pozitif çıkan Ricardo Faty hastaneye yatırılarak karantina altına alındı ve yeni testler yapılmaya başlandı. 

<p>Süreci yakından takip eden sarı lacivertli yönetim, futbolcuların tesislere gitmek istememelerini haklı bulduklarını ancak liglerin başlama ihtimaline göre alınacak kararı beklediklerini ifade ederken, 'Takımın da hazır olması için yarın gruplar halinde idmanlara başlayacağız' denildi.<br></p>
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Süreci yakından takip eden sarı lacivertli yönetim, futbolcuların tesislere gitmek istememelerini haklı bulduklarını ancak liglerin başlama ihtimaline göre alınacak kararı beklediklerini ifade ederken, 'Takımın da hazır olması için yarın gruplar halinde idmanlara başlayacağız' denildi.

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