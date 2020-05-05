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Süreci yakından takip eden sarı lacivertli yönetim, futbolcuların tesislere gitmek istememelerini haklı bulduklarını ancak liglerin başlama ihtimaline göre alınacak kararı beklediklerini ifade ederken, 'Takımın da hazır olması için yarın gruplar halinde idmanlara başlayacağız' denildi.

