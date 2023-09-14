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Gordion Antik Kentinin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için gayret ettiklerini vurgulayan Yıldızkaya, şunları kaydetti:





'Gordion'un UNESCO yolunda mutlu sona çok yaklaştığımızı düşünüyoruz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının destekleriyle artık gün sayıyoruz. 15-20 Eylül'de Riyad'da yapılacak toplantıda UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesi'ne gireceğimizi düşünüyoruz. Böylece ülkemizin 20'nci, Ankara'mızın da ilk UNESCO Dünya Mirası Gordion olacaktır. Bu durum şehrimizde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Başta Polatlı'mız olmaz üzere Ankara'mız ve ülkemiz turizmine büyük katkı yapacağını düşünüyoruz. Gordion'un önemli bir turizm destinasyonu olacağını ümit ediyoruz.'