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Anlaşma sağlandı! İşte Beşiktaş'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklifi

Anlaşma sağlandı! İşte Beşiktaş'ın Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e teklifi
16 Mayıs 2020 Cumartesi

Gündemden bir türlü düşmeyen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün sözleşmesi netlik kazanıyor. Beşiktaş'ın iki oyuncuya yapacağı tekliflerin detayları belli olmaya başladı.

<p>Beşiktaş Kulübü bir yandan koronavirüs vakalarıyla uğraşırken diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor.</p>
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Beşiktaş Kulübü bir yandan koronavirüs vakalarıyla uğraşırken diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor.

<p>Siyah beyazlılarda 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi koronavirüse yakalandı. </p>
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Siyah beyazlılarda 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi koronavirüse yakalandı. 

<p>Pozitif çıkan isimlerin arasında resmen açıklanan başkan Ahmet Nur Çebi ve bir de adı açıklanmayan bir yönetici bulunuyor.</p>
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Pozitif çıkan isimlerin arasında resmen açıklanan başkan Ahmet Nur Çebi ve bir de adı açıklanmayan bir yönetici bulunuyor.

<p>Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. </p>
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Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. 

<p>İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri 'Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz' diye demeçler verdi.</p>
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İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri 'Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz' diye demeçler verdi.

<p><b>FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDELER</b></p>
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FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDELER

<p>Daha önce Fenerbahçe forması giyen futbolcular için sarı-lacivertliler yeniden devreye girmişti.</p>
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Daha önce Fenerbahçe forması giyen futbolcular için sarı-lacivertliler yeniden devreye girmişti.

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir divan kurulu üyesinin 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' talebine 'Anlaşıldı' yanıtı vermişti.</p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir divan kurulu üyesinin 'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' talebine 'Anlaşıldı' yanıtı vermişti.

<p><b>BEŞİKTAŞ'TA KRİZ</b></p>
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BEŞİKTAŞ'TA KRİZ

<p>Evet, iki oyuncu da öncelikle Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. </p>
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Evet, iki oyuncu da öncelikle Beşiktaş yönetimiyle masaya oturacak. 

<p>Siyah beyazlı yönetim iki oyuncuya da mevcut maaşları üzerinden yeni mukavele önerecek durumda değil.<br></p>
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Siyah beyazlı yönetim iki oyuncuya da mevcut maaşları üzerinden yeni mukavele önerecek durumda değil.

<p>Genel olarak tüm futbolculardan bir indirim talebinde bulunacak olan yönetim,..</p>
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Genel olarak tüm futbolculardan bir indirim talebinde bulunacak olan yönetim,..

<p>Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 500 bin Euro'yu aşmayacak bir teklifte bulunacak.</p>
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Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 500 bin Euro'yu aşmayacak bir teklifte bulunacak.

<p>Son söz Caner Erkin ve Gökhan Gönül'de.</p>
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Son söz Caner Erkin ve Gökhan Gönül'de.

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