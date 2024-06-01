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Aspendos'un tiyatrosu ve su kemerleriyle Türkiye'nin en çok bilinen ve turist ağırlayan ören yerlerinden olduğunu belirten Candur, 'Kentin esas büyük yapıları akrapolis alanında yer alıyor ve bu maalesef çok az biliniyor. Yukarı ve aşağı şehir olarak genişleyen kentin hemen yanından günümüzdeki adıyla Köprüçay geçiyor ve Akdeniz'e dökülüyor. Bu da aslında Aspendos'a bir liman kenti özelliği kazandırıyor. Aspendos'ta 2011'den bu yana arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.' diye konuştu.