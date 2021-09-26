Anthony Joshua, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 67.000 taraftarın önünde Oleksandr Usyk'e yenildi.
12 raunt süren maçta Joshua; WBA, IBF, WBO ve IBO ağır sıklet unvanlarını koruyamadı.
Usyk rakibine 117-112, 116-112 ve 115-113'lük skorlarla üstünlük sağladı
34 yaşındaki Usyk, Evander Holyfield ve David Haye'den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü dövüşçü oldu.
Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk şunları söyledi:
'Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti.'
'Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm 'hayır' dedi ve taktiğe sadık kaldım.'
'Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum.'
'En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim.'