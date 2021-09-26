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Anthony Joshua'yı perişan etti! Yeni şampiyon Oleksandr Usyk...

Anthony Joshua'yı perişan etti! Yeni şampiyon Oleksandr Usyk...
26 Eylül 2021 Pazar

Nijerya asıllı İngiliz boksör Anthony Joshua, Ukraynalı rakibi Oleksandr Usyk'e yenilerek WBA, WBO, IBF ve IBO dünya ağır sıklet şampiyonluklarını kaybetti. Usyk, Evander Holyfield ve David Haye'den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü boksör oldu.

<p>Anthony Joshua, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 67.000 taraftarın önünde Oleksandr Usyk'e yenildi.</p>
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Anthony Joshua, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda 67.000 taraftarın önünde Oleksandr Usyk'e yenildi.

<p>12 raunt süren maçta Joshua; WBA, IBF, WBO ve IBO ağır sıklet unvanlarını koruyamadı.</p>
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12 raunt süren maçta Joshua; WBA, IBF, WBO ve IBO ağır sıklet unvanlarını koruyamadı.

<p>Usyk rakibine 117-112, 116-112 ve 115-113'lük skorlarla üstünlük sağladı</p>
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Usyk rakibine 117-112, 116-112 ve 115-113'lük skorlarla üstünlük sağladı

<p>34 yaşındaki Usyk, Evander Holyfield ve David Haye'den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü dövüşçü oldu.</p>
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34 yaşındaki Usyk, Evander Holyfield ve David Haye'den sonra hem yarı ağır sıklette hem de ağır sıklette dünya şampiyonluğu kazanan üçüncü dövüşçü oldu.

<p>Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk şunları söyledi: </p>
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Karşılaşmanın ardından duygularını dile getiren yeni şampiyon Oleksandr Usyk şunları söyledi:

<p>'Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti.' </p>
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'Bu benim için çok şey ifade ediyor. Mücadele tam olarak beklediğim gibi gitti.'

<p>'Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm 'hayır' dedi ve taktiğe sadık kaldım.' </p>
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'Onu devirmek gibi bir amacım yoktu. Köşem beni bunu yapmamaya zorladı. Antrenörüm 'hayır' dedi ve taktiğe sadık kaldım.'

<p>'Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum.' </p>
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'Ocak ayından beri çok çalışıyorum. Yaklaşık yarım yılımı aldı. Çocuklarımı özlüyorum. Eve gitmek istiyorum. Rövanşı düşünmüyorum.'

<p>'En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim.'</p>
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'En iyi Usyk'i görmediniz. Çok daha iyi olabilirim.'

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