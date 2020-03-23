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Antik çağdan günümüze uzanan saklı cennet: Adala

Antik çağdan günümüze uzanan saklı cennet: Adala
23 Mart 2020 Pazartesi

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Adala Mahallesi'nde yer alan, 12 bin yıl önce yanardağ patlaması sonucunda oluştuğu tahmin edilen Adala (Hermos) Kanyonu, görenleri büyülüyor.

<p>Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda 'Katakekaumene' olarak adlandırılan 'Yanık Ülke'nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.</p>
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Gediz Ovası, Demirköprü Barajı, Marmara Gölü ve antik çağda 'Katakekaumene' olarak adlandırılan 'Yanık Ülke'nin ortasında yer alan Adala Kanyonu, sönmüş lav akıntılarının arasında doğal güzelliklerinin yanı sıra Gediz Nehri'ne de yarenlik yapıyor.

<p>Dronla havadan görüntülenen ve son yıllarda özellikle doğa yürüyüşçülerinin, fotoğrafçıların ve bisikletseverlerin sayesinde tanınırlığı artan Adala Kanyonu, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırladı.</p>
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Dronla havadan görüntülenen ve son yıllarda özellikle doğa yürüyüşçülerinin, fotoğrafçıların ve bisikletseverlerin sayesinde tanınırlığı artan Adala Kanyonu, yerli ve yabancı on binlerce ziyaretçi ağırladı.

<p>Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulu Adala, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkati çekiyor.</p>
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Ege Bölgesi'nin hayat ve bereket kaynağı olan Gediz Nehri'nin iki yakasına kurulu Adala, yemyeşil doğası, antik çağdan günümüze uzanan binlerce yıllık geçmişi ve coğrafi yapısıyla keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak dikkati çekiyor.

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