Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı.
Normal şartlarda 8 Şubat Çarşamba günü sona ermesi planlanan transfer dönemi, deprem felaketi nedeniyle ilk önce 18 Şubat, daha sonra ise 5 Mart tarihine uzatılmıştı.
İşte Süper Lig ekiplerinin ara transfer dönemindeki hamleleri...
ADANA DEMİRSPOR
GELENLER: Yusuf Erdoğan (Trabzonspor), Cherif N'Diaye (Shanghai Port), Mert Çetin (Hellas Verona), Furkan Soyalp (Gaziantep FK), Jorge Morel (Guarani)
GİDENLER: Samet Akaydin (Fenerbahçe), Artem Dzyuba, Yaroslav Rakitskyi (Shakhtar Donetsk), Britt Assombalonga (Watford), Musa Bulut (Siirt İÖİ), Berk Yıldız (Boluspor), Mahamadou Ba (İstanbulspor), Arda Kurtulan (Karacabey Belediye)
ALANYASPOR
GELENLER: Yavuz Aygün (Isparta 32 Spor), Efthymios Koulouris (LASK)
GİDENLER: Jose Carlos Marafona (Paços Ferreira), Oussama Targhalline (Marsilya), Famara Diedhiou (Granada), İsmail Zehir (Batman Petrol), Ahmed Ildiz (Pendikspor), Alihan Şentürk (Niğde Anadolu), Emre Bekir (Fethiyespor)
MKE ANKARAGÜCÜ
GELENLER: Bevic Selad Moussiti Oko (Ajaccio), Andrej Djokanovic (Sarajevo), Joao Milson (Nizhniy Novgorod), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir), Enock Kwateng (MKE Ankaragücü), Arda Kızıldağ (Gaziantep FK), Stelious Kitsiou (Gaziantep FK)
GİDENLER: Oğuz Ceylan (Çaykur Rizespor), Sinan Osmanoğlu (Çaykur Rizespor), Abdullah Durak (Gençlerbirliği), Jese Rodriguez, Pepe Rodrigues, Eren Derdiyok, Şahverdi Çetin (Dordrecht), Alperen Babacan (Gençlerbirliği), Ender Aygören (Diyarbekir Spor), Mahmut Altınkaya (Hacettepe 1945), Federico Macheda (APOEL), Hakan Öztürk (Kulüpsüz), Yasin Güreler (Gençlerbirliği), Tolga Ciğerci (Hertha Berlin)
BEŞİKTAŞ
GELENLER: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Amir Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Onur Bulut (Kayserispor), Omar Colley (Sampdoria), Alexandru Maxim (Gaziantep FK)
GİDENLER: Tyler Boyd (Kulüpsüz), Wout Weghorst (Manchester United), Francisco Montero (Hamburg), Emrecan Uzunhan (Fraport TAV Antalyaspor), Oğuzhan Akgün (Sakaryaspor), Souza
ANTALYASPOR
GELENLER: Erdal Rakip (Malmö), Helton Leite (Benfica), Doğukan Sinik (Hull City), Emrecan Uzunhan (Beşiktaş), Balint Szabo (FC Paksi), Bertuğ Yıldırım (Atakaş Hatayspor), Mark Mampassi (FTA Antalyaspor)
GİDENLER: Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor), Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor), Erkan Eybil (Gençlerbirliği), Mustafa Acar (Kepez Belediye), Doğukan Özkan (Pazarspor), Hakan Özmert, Luiz Adriano (Internacional)
FENERBAHÇE
GELENLER: Samet Akaydin (Adana Demirspor), Jayden Oosterwolde (Parma), Emre Demir (Barcelona)
GİDENLER: Bruma (Braga), Çağtay Kurukalıp (Iğdır FK), Eyüp Akcan (Iğdır FK), Emre Demir (Yılport Samsunspor), Mauricio Lemos (Atletico-MG), İsak Vural (Hammarby)
FATİH KARAGÜMRÜK
GELENLER: Sofiane Feghouli (Kulüpsüz), Adem Ljajic (Kulüpsüz), Andrea Bertolacci (Kulüpsüz), Bruno Rodrigues (Braga), Saba Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
GİDENLER: Jean Kouassi (Trabzonspor), Caner Erkin, Burak Bekaroğlu (Kulüpsüz), Jimmy Durmaz (Kulüpsüz), Steven Caulker (Wigan), Emir YAzıcı (Niğde Anadolu), Burak Bekaroğlu (Kulüpsüz)
GALATASARAY
GELENLER: Kaan Ayhan (Sassuolo), Nicolo Zaniolo (Roma), Sam Adekugbe (Atakaş Hatayspor)
GİDENLER: Oğulcan Çağlayan (Pendikspor), Abdussamed Karnucu (Amed SK), Haris Seferovic (Celta Vigo), Metehan Baltacı (Manisa FK), Patrick van Aanholt (PSV Eindhoven), İsmail Çipe (Dyorex Boluspor)
GİRESUNSPOR
GELENLER: Arda Kılıç (Kulüpsüz) GİDENLER: Sergen Piçinciol (Bandırmaspor), Ertuğrul Şenlikoğlu (Bandırmaspor), Fatih Yılmaz (Osmaniyespor)
BAŞAKŞEHİR
GELENLER: Shaocong Wu (Guangzhou FC), Edgar Ié (Kulüpsüz), Caner Erkin (Kulüpsüz), Eden Karzev (Maccabi Netanya), Adnan Januzaj (Sevilla), Joao Figueiredo (Gaziantep FK)
GİDENLER: Okechukwu Azubuike (Çaykur Rizespor), Francis Nzaba (Dinamo Tiflis), Youssouf Ndayishimiye (Nice), Mounir Chouiar (Kasımpaşa), Alexandru Epureanu (HK Ümraniyespor), Emre Karaal (Tepecik Spor), Enes Karakuş (1461 Trabzon), Güney Sağır (Somaspor), Hasan Ali Kaldırım (Kulüpsüz), Bertrand Traore (Aston Villa), Sekou Tidiany Bangoura (Gençlerbirliği)
İSTANBULSPOR
GELENLER: Emeka Eze (Eyüpspor), Mahamadou Ba (Adana Demirspor), Jason Lokilo (Sparta), Florian Loshaj (Cracovia), Mirza Cihan (İstanbulspor), Kerem Şen (Trabzonspor)
GİDENLER: Patrick Ebert (Kulüpsüz), Kristal Abazaj (KF Tirana), İbrahim Yılmaz (Eyüpspor), Aldin Cajic (Kulüpsüz), Kağan Barış (Yeni Mersin İY), Enes Durmuş (GMG Kastamonu), (Fatih Tultak (Ergene Velimeşe), Dijlan Aydın (Karacabey Belediye), Mustafa Sol (Çatalcaspor), Egehan Gök (Arnavutköy Belediye), Melih Kabasakal (Eyüpspor), Patrick Ebert (Kulüpsüz), İsmail Şahinbaş (Kulüpsüz)
KASIMPAŞA
GELENLER: Mounir Chouiar (Medipol Başakşehir), Ali Gholizadeh (RSC Charleroi), Günay Güvenç (Gaziantep FK), Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Gökhan Gül (Gençlerbirliği), Mickael Malsa (Real Valladolid), Fabiano Silva (Braga), Papy Djilobodji (Gaziantep FK)
GİDENLER: Jeffrey Bruma (Heerenveen)
KAYSERİSPOR
GELENLER: -
GİDENLER: Andrea Bertolacci, (VavaCars Fatih Karagümrük), Mustafa Pektemek (Eyüpspor), Hayrullah Erkip (Gençlerbirliği)
KONYASPOR
GELENLER: Andreas Bouchalakis (Olympiakos), Mahir Emreli (Dinamo Zagreb), Marlos Moreno (Troyes), Alejandro Pozuelo (Miami FC)
GİDENLER: Zymer Bytyqi (Olympiakos), Amir Hadziahmetovic (Beşiktaş), Amilton Minervino (Çaykur Rizerspor), Barış Yardımcı (Ankara Keçiörengücü)
SİVASSPOR
GELENLER: Samu Saiz (Girona), Jordy Caicedo (Tigres UANL)
GİDENLER: Özkan Yiğiter (Gençlerbirliği)
TRABZONSPOR
GELENLER: Lazar Markovic (Gaziantep FK)
GİDENLER: Jean Kouassi (ZJ FC), Yusuf Erdoğan (Adana Demirspor), Emrehan Gedikli (A. Lustenau), Sefa Kınalı (Boluspor), Arda Akbulut (Adanaspor), Hakan Yeşil (Bodrumspor), Djaniny (Sharjah FC), Kerem Şen (İstanbulspor)
ÜMRANİYESPOR
GELENLER: Berke Özer (Eyüpspor), Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Jesse Sekidika (Eyüpspor)
GİDENLER: Yonathan Del Valle (Eyüpspor), Mustafa Can Karagöz (Edirnespor), Tahsin Hacımustafaoğlu (Aksaray Belediye)