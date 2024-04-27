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'KALİTESİNİ SERGİLİYOR'

Bir diğer spor gazetesi Marca'da yer alan haberde ise 'Arda, Real Madrid'i şampiyonluğa hazırlıyor' başlığı kullanıldı.

Arda Güler'e Real Sociedad karşılaşması için maç puanı olarak 8 verilirken, 'Arda Güler, ligdeki ilk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Kalitesiyle harika bir performans sergileyen Arda Güler güzel bir maç çıkardı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor.' ifadeleri yer aldı.