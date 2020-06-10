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Arda Turan şampiyonluk favorisini açıkladı! Canlı yayında transfer itirafı

Arda Turan şampiyonluk favorisini açıkladı! Canlı yayında transfer itirafı
10 Haziran 2020 Çarşamba

Galatasaray'a transferi gündemden düşmeyen Arda Turan, katıldığı canlı yayında Galatasaray ve transferiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

<p> Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu.</p>
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 Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın devre arasında sarı kırmızılı kulübe transferi konuşuluyordu.

<p><b>GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ</b><br></p><p>Galatasaray ile adı devre arasında tekrar anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın geleceği ise merak konusu oldu.</p>
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GÖRÜŞLER İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Galatasaray ile adı devre arasında tekrar anılan, teknik direktör Fatih Terim’in çok istediği, ancak Başkan Mustafa Cengiz’in ret cevabı verdiği Arda Turan'ın geleceği ise merak konusu oldu.

<p>TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Arda Turan, şampiyonluk yarışı, Galatasaray'a transfer durumu ve önemli konular hakkında açıklamalar yaptı.</p>
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TGRT Haber'de canlı yayına bağlanan Arda Turan, şampiyonluk yarışı, Galatasaray'a transfer durumu ve önemli konular hakkında açıklamalar yaptı.

<p>'Galatasaray planlarının neresinde?' sorusuna karşılık Turan, 'Fatih Hoca ne derse o olur' yanıtını verdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları:</p>
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'Galatasaray planlarının neresinde?' sorusuna karşılık Turan, 'Fatih Hoca ne derse o olur' yanıtını verdi. İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

<p><b>GALATASARAY'A YANLIŞ YAPMADIM</b></p><p>Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.</p>
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GALATASARAY'A YANLIŞ YAPMADIM

Galatasaray taraftarlarının gözünde antipatik durumum varsa bana haksızlık yapıldı. Galatasaray'a asla yanlış yapmadım.

<p>Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.</p>
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Birçok hata yaptım, hataları kabul ediyorum. Hatalarımın bedelini de ödedim. Ancak Galatasaray'a bir hata yapmadım. Messi ve Ronaldo dışında da çok az oyuncu 15-20 sene çok iyi devam etti.

<p>Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Arda Turan, 'Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum' dedi.</p>
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Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan Arda Turan, 'Trabzonspor ve Galatasaray'ı önde görüyorum' dedi.

<p><b>GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI? </b></p><p>Galatasaray planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan Arda Turan 'Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.</p>
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GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?

Galatasaray planlarının neresinde?' sorusunu cevaplayan Arda Turan 'Fatih hoca ne derse o olur. Galatasaraylı olarak usüle göre davranacağım. Galatasaray'a hiç yanlışım olmadı.

<p>Fatih hocanın olduğu yerde talebim olamaz. Fatih hoca gel derse geliriz, git derse gideriz' ifadelerini kullandı.</p>
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Fatih hocanın olduğu yerde talebim olamaz. Fatih hoca gel derse geliriz, git derse gideriz' ifadelerini kullandı.

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