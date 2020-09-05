İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Eylül 2020 Cumartesi / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73

Arda Turan yeni sezona damga vuracak

Arda Turan yeni sezona damga vuracak
05 Eylül 2020 Cumartesi

Galatasaray'a dönüşü tartışmalara neden olan Arda Turan, Hatayspor maçındaki futboluyla göz doldurdu. Takım içinde özel görevler üstlenen Arda'nın saha içi performansından da memnun olan Teknik Direktör Fatih Terim, tecrübeli yıldızı ilk 11'de düşünüyor.

<p>1-1 biten Hatayspor maçında vasat bir futbol sergileyen Galatasaray'da tek teselli <b>Arda Turan</b>'ın performansı oldu. </p>
1
/
13

1-1 biten Hatayspor maçında vasat bir futbol sergileyen Galatasaray'da tek teselli Arda Turan'ın performansı oldu. 

<p>Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında öne çıkan isim olan deneyimli oyuncu, küllerinden doğdu ve yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. </p>
2
/
13

Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında öne çıkan isim olan deneyimli oyuncu, küllerinden doğdu ve yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. 

<p>İşte yeni Arda Turan:</p>
3
/
13

İşte yeni Arda Turan:

<p>Hatayspor cephesi Arda'nın performansına hayran kaldı.</p>
4
/
13

Hatayspor cephesi Arda'nın performansına hayran kaldı.

<p>Rakip oyuncular, 90 dakika sonunda Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao'nun değil Arda'nın formasını isterken, tecrübeli oyuncu 66 numaralı parçalı formasını Gökhan Karadeniz'e hediye etti.</p>
5
/
13

Rakip oyuncular, 90 dakika sonunda Kolombiyalı dünya yıldızı Falcao'nun değil Arda'nın formasını isterken, tecrübeli oyuncu 66 numaralı parçalı formasını Gökhan Karadeniz'e hediye etti.

<p>Arda Turan sol açığa geçince, sol bek Saracchi rahatladı. </p>
6
/
13

Arda Turan sol açığa geçince, sol bek Saracchi rahatladı. 

<p>Uruguaylı oyuncu temposuyla, Arda oyun aklıyla Galatasaray'ın oyun merkezini sol kanada çekti. </p>
7
/
13

Uruguaylı oyuncu temposuyla, Arda oyun aklıyla Galatasaray'ın oyun merkezini sol kanada çekti. 

<p>Hatayspor'a atılan gol de Saracchi-Arda iş birliğiyle geldi.</p>
8
/
13

Hatayspor'a atılan gol de Saracchi-Arda iş birliğiyle geldi.

<p>Atletico Madrid günlerindeki kilosuna (75) dönen 33 yaşındaki oyuncu, izin günlerinde bile özel fitness koçu ile bireysel çalışmalarını aksatmıyor.</p>
9
/
13

Atletico Madrid günlerindeki kilosuna (75) dönen 33 yaşındaki oyuncu, izin günlerinde bile özel fitness koçu ile bireysel çalışmalarını aksatmıyor.

<p>Feghouli ve Belhanda gibi sorunlu yıldızları motive etme görevini Arda üstlendi. </p>
10
/
13

Feghouli ve Belhanda gibi sorunlu yıldızları motive etme görevini Arda üstlendi. 

<p>Kaptanlığa getirilen yıldız futbolcu, Emin Bayram başta olmak üzere altyapıdaki oyuncularla özel olarak ilgileniyor.</p>
11
/
13

Kaptanlığa getirilen yıldız futbolcu, Emin Bayram başta olmak üzere altyapıdaki oyuncularla özel olarak ilgileniyor.

<p>Fatih Terim, performansından çok memnun olduğu Arda Turan'ı ilk 11'e yazarak ideal kadrosunu kuruyor.</p><p><br></p><p>Sabah</p>
12
/
13

Fatih Terim, performansından çok memnun olduğu Arda Turan'ı ilk 11'e yazarak ideal kadrosunu kuruyor.


Sabah

13
/
13

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.