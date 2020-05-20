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  • Arda ve Ibrahimovic dünya kulübünde buluşuyor! Süper Lig'den 4 yıldız o listede

Arda ve Ibrahimovic dünya kulübünde buluşuyor! Süper Lig'den 4 yıldız o listede

Arda ve Ibrahimovic dünya kulübünde buluşuyor! Süper Lig'den 4 yıldız o listede
20 Mayıs 2020 Çarşamba

Dünyaca ünlü kulüp sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve bonservisi elinde olan ünlü futbolcuları aynı takımda buluşturmayı hedefliyor.

<p>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbol endüstrisini de durma noktasında getirmişti.</p>
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbol endüstrisini de durma noktasında getirmişti.

<p><b style='font-size: 1.2rem;'>TRANSFERLE DEV BULUŞMA!</b></p><p>ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...</p><p>Yaşanan bu süreç içerisinde kulüpler herhangi bir gelir elde edemezken, giderleri yükselmiş ve ödeme planlarında sorunlar yaşamaya başlamıştı.</p>
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TRANSFERLE DEV BULUŞMA!

ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Yaşanan bu süreç içerisinde kulüpler herhangi bir gelir elde edemezken, giderleri yükselmiş ve ödeme planlarında sorunlar yaşamaya başlamıştı.

<p><b style='font-size: 1.2rem;'>TRANSFERLE DEV BULUŞMA!</b></p><p>ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...</p><p>Koronavirüs etkileri zamanla azalmaya ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke normalleşmeye gitse de, yaşanan mali kayıpların önüne geçilebilmesi kısa vadede zor gözüküyor.</p>
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TRANSFERLE DEV BULUŞMA!

ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...

Koronavirüs etkileri zamanla azalmaya ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke normalleşmeye gitse de, yaşanan mali kayıpların önüne geçilebilmesi kısa vadede zor gözüküyor.

<p>Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den sürpriz isimlere yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. İşte yapılan o liste...<br></p>
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Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den sürpriz isimlere yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. İşte yapılan o liste...

<p>Andre Pierre Gignac</p>
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Andre Pierre Gignac

<p>Angel Mena</p>
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Angel Mena

<p>Gianluigi Buffon</p>
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Gianluigi Buffon

<p>Charles Aranguiz</p>
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Charles Aranguiz

<p>Dani Alves</p>
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Dani Alves

<p>Ever Banega</p>
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Ever Banega

<p>Guerrero</p>
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Guerrero

<p>Edinson Cavani</p>
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Edinson Cavani

<p>Mauricio Isla</p>
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Mauricio Isla

<p>Lendro Paredes</p>
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Lendro Paredes

<p>Leandro Sigali</p>
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Leandro Sigali

<p>Lukas Podolski</p>
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Lukas Podolski

<p>Matias Silvestre</p>
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Matias Silvestre

<p>Renato Tapia</p>
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Renato Tapia

<p>Ricardo Quaresma</p>
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Ricardo Quaresma

<p>Rondon</p>
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Rondon

<p>Zlatan Ibrahimovic</p>
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Zlatan Ibrahimovic

<p>Arda Turan</p>
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Arda Turan

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