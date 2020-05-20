Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbol endüstrisini de durma noktasında getirmişti.
TRANSFERLE DEV BULUŞMA!
ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...
Yaşanan bu süreç içerisinde kulüpler herhangi bir gelir elde edemezken, giderleri yükselmiş ve ödeme planlarında sorunlar yaşamaya başlamıştı.
TRANSFERLE DEV BULUŞMA!
ArdaTuran ve Zlatan Ibrahimovic...
Koronavirüs etkileri zamanla azalmaya ve Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke normalleşmeye gitse de, yaşanan mali kayıpların önüne geçilebilmesi kısa vadede zor gözüküyor.
Rpp.pe adlı internet sitesi, Boca Juniors'un transfer listesini okuyucularıyla paylaşırken, Türkiye'den sürpriz isimlere yer verdi. Bu isimler arasında Fenerbahçeli 1 futbolcu da bulunurken, Beşiktaşlı eski yıldızın da dahil olduğu görüldü. İşte yapılan o liste...
Andre Pierre Gignac
Angel Mena
Gianluigi Buffon
Charles Aranguiz
Dani Alves
Ever Banega
Guerrero
Edinson Cavani
Mauricio Isla
Lendro Paredes
Leandro Sigali
Lukas Podolski
Matias Silvestre
Renato Tapia
Ricardo Quaresma
Rondon
Zlatan Ibrahimovic
Arda Turan