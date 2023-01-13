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Ardahan Sibirya ile yarışıyor

Ardahan Sibirya ile yarışıyor
13 Ocak 2023 Cuma

Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü.

<p>Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan, adeta buz kesti.</p>
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Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan, adeta buz kesti.

<p> Gece eksi 20 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü. </p>
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Gece eksi 20 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su, yere buz taneciği olarak düştü.

<p>Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu.</p>
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Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu.

<p>Şehirde dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.</p>
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Şehirde dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı.

<p>Ağaçların kırağı; çeşmelerin ve yolların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar, şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniyeyle örterek korudu.</p>
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Ağaçların kırağı; çeşmelerin ve yolların buz tuttuğu bölgede vatandaşlar, şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniyeyle örterek korudu.

<p>Uğraş Karataş isimli vatandaş, güneşin dahi üşüdüğü bir şehirde yaşadıklarını söyleyerek, 'Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor.</p>
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Uğraş Karataş isimli vatandaş, güneşin dahi üşüdüğü bir şehirde yaşadıklarını söyleyerek, 'Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor.

<p>Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor. Ve şu anda memleket buza döndü' dedi.</p>
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Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor. Ve şu anda memleket buza döndü' dedi.

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