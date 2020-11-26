Arjantin halkı, efsanesi Diego Armando Maradona'ya veda ediyor. Dünyanın en önemli figürlerinden biri olan Maradona, 60 yaşında hayata gözlerini yumarken tüm Arjantin halkı, onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Olayın yaşandığı andan beri onu anmak adına sokaklarda olan Arjantin halkı, cenaze töreninin yapılacağı Casa Rosada'nın girişinde efsanesini karşılamıştı.
Casa Rosada'ya girebilmek için ilk anda daha 3 km'lik bir kuyruk olduğu aktarılmaktaydı.
Cenaze töreninin bitiş saati de yoğun ilgi sonrasında 3 saat kadar ertelendi.
Oluşan yoğun kalabalık ile polis arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.
Gün içinde polis dönem dönem kalabalığa müdahale etmek durumunda kaldı.
Casa Rosada'da Maradona'yı yaklaşık 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Gün içinde birçok önemli isim Maradona'ya son görev için ziyarette bulunurken Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de bunlardan biriydi.
Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Kirchner ise son veda sırasında çok duygusal anlar yaşadı. Ellerini uzun süre tabutun üzerinden çekemeyerek Arjantin'in en büyük kahramanına veda etti.