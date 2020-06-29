Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Alanyaspor - Trabzonspor maçıyla ilgili katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı.
İşte güne damga vuran sözler...
Trabzonspor'un Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas, sert bir vuruşla kaleci Erce'nin sağından topu ağlara göndermişti
Bu golle birlikte Trabzonspor, Alanya deplasmanında iki puan bırakırken eski başkanlardan İbrahim Hacıosmanoğlu, bu pozisyonla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren takımlardan avantajlı konumda bulunan ekipler Başakşehir ve Trabzonspor...
Bilindiği gibi bu maçın bir hafta öncesinde Başakşehir, evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Maçın 10. dakikasında ise Cisse'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Alanyasporlu Bakasetas, elverişli pozisyonda topu ağlara gönderememişti.
Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27. hafta oynanan Başakşehir- Alanyaspor maçında Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasetas'ın, boş kaleye gol atmadığını belirterek internethaber'e şunları söyledi:
'BİZE GOL ATMA BAŞARISI GÖSTEREN ARKADAŞ...'
'Maç 0-0… Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor.
BOMBOŞ TOPA VURMUYOR
'Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor. Yengeç gibi sola doğru gidiyor. Kaleci kapatsın, ondan sonra atayım kalecinin üzerine diye…'
REAL MADRİD'İ ELİYORMUŞ GİBİ
'Normal maçta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynı arkadaş Trabzonspor'a gol atıp Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi seviniyorsa, bunda art niyet var.'
CAMİA BUNU UNUTMAZ
'Kirli ilişkilerle yavru İstanbul takımı Başakşehir'e karşı bize ayak oyunları ile şampiyonluğu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz.'