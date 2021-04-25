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'ABD Başkanı, kendi tarihini bilmemektedir. Amerikalı General James G. Harbord, 25 Eylül 1919'da Erzurum'da soykırımın yapıldığı Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere'yi gezerken 'İsa'nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler' itirafında bulunmuştur. Biden'in yalan ve iftiraları bizim nezdimizde yok hükmündedir!'