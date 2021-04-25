Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımında, Ermeni diasporasının alçak oyunlarına alet olan ABD yönetimini bebek, çocuk, kadın ve yaşlı demeden savunmasız ve masum 30 bin Müslüman-Türk ahalinin Ermeni çeteleri (Hınçak, Taşnak ve Ramgavar) tarafından hunharca katledildiği vatan şehri Erzurum'dan şiddetle telin ettiklerini söyledi.
Sözde Ermeni soykırımı iddialarının safsatadan ibaret olduğunu vurgulayan Sekmen, '24 Nisan, tarihi bir yalanın anıldığı gündür. Asıl soykırım Ermeni çetelerince Anadolu'da yapılmıştır. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamasını lanetliyoruz...
Ermeni çeteleri Doğu'da, Erzurum'da, Cinis'te, Tazegül'de, Alaca ve Ilıca'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, Yanıkdere'de, Karskapı'da, Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarında, Firdevsoğlu Kışlası'nda, Yeşilyayla'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy ve Horasan'da Müslüman Türk soykırımı gerçekleştirmiştir.' ifadelerini kullandı.
- 'İsa'nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler'
Amerikalı generalin 102 yıl önceki Erzurum'da yaptığı incelemeleri de paylaşan Sekmen, şunları kaydetti:
'ABD Başkanı, kendi tarihini bilmemektedir. Amerikalı General James G. Harbord, 25 Eylül 1919'da Erzurum'da soykırımın yapıldığı Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarını, Karskapı ve Yanıkdere'yi gezerken 'İsa'nın kulları nasıl böyle bir katliam yapabildiler' itirafında bulunmuştur. Biden'in yalan ve iftiraları bizim nezdimizde yok hükmündedir!'