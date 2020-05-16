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Coşkun, kudreti ve asilliği simgeleyen 'aslan başı', iyimserliği çağırıştıran 'Kurtağzı', hasta bir annenin şifa bularak dirilişini anlatan 'sinekli', eşini kaybetmiş bir kadının ağıdını ve hüznünü anlatan 'seleser' ile doğum ve çoğalmayı simgeleyen 'koç boynuzu' motiflerinin PTT tarafından 'Anadolu Motifleri-3' başlığıyla basılarak tedavüle sunulduğunu ifade etti.