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Yargıcı, 'Delikli Taş, Siirt'in tarihi mekanlarından biridir. 3 yıl önce burası İl Özel İdaresi tarafından onarılarak ihaleye çıkarıldı. Yaklaşık 3 yıldır Delikli Taş'ın işletmekteydim. Bizler de burada ciddi onarımlar yaptık ve gerek Siirtli ve gerekse il dışından gelen doğasever vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Botan Vadisi'ne hakim olan Delikli Taş'ın hemen altında mağaralarımız bulunuyor. Bizler bu mağaraları halkı açmak istiyoruz, ancak mağaraların ciddi bir onarıma ihtiyacı var' dedi.

