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Yıpranan ve parçalanan sancakların aslına uygun şekilde dizayn edildiğine dikkati çeken İlhan, '2017'de yapılan ihaleyle 200 bin lira bakım ve onarım maliyeti oldu. Sancaklarımızın envanterleri çıkartılıp kayıt altına alındı. Bunların katalog haline getirilip tanzim ve teşhiri için valilik ile bilim heyeti oluşturuldu. Salgın sürecinin sona ermesinden sonra bu eserlerin teşhir ve tanzimini yapacağız. Alay sancağı konusunda Türkiye'nin en zengin koleksiyonlarından birisine sahip olacağız. Şu anda meraklısının bu sancaklara yoğun bir ilgisi var, zamanla daha ciddi anlamda bir merak uyandıracağını düşünüyoruz.' dedi.