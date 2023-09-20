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Askeri üsten çalınan tank hurdalıkta bulundu

Askeri üsten çalınan tank hurdalıkta bulundu
20 Eylül 2023 Çarşamba

İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Eliakim Askeri Üssü'nden çalınan tankı bölgedeki bir hurdalıkta buldu.

<p>İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eliakim Askeri Eğitim Üssü'nden bir tank çalındığına ilişkin ordudan gelen ihbar üzerine harekete geçildiği ve araştırma sonucu tankın bölgedeki bir hurdalıkta bulunduğu aktarıldı.</p>
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eliakim Askeri Eğitim Üssü'nden bir tank çalındığına ilişkin ordudan gelen ihbar üzerine harekete geçildiği ve araştırma sonucu tankın bölgedeki bir hurdalıkta bulunduğu aktarıldı.

<p>İsrail polisi 'atıl durumda' olarak nitelediği tankın yanında bir polis arabasının yer aldığı görüntüleri de paylaştı. Polisin hırsızlığa ilişkin orduyla ortak soruşturma açtığı duyuruldu.</p>
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İsrail polisi 'atıl durumda' olarak nitelediği tankın yanında bir polis arabasının yer aldığı görüntüleri de paylaştı. Polisin hırsızlığa ilişkin orduyla ortak soruşturma açtığı duyuruldu.

<p>İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da hurdalıkta şasesi bulunan Merkava MK2 tipi tankın uzun yıllar önce atıl kaldığı belirtildi. </p>
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İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da hurdalıkta şasesi bulunan Merkava MK2 tipi tankın uzun yıllar önce atıl kaldığı belirtildi.

<p>Tankın üzerinde herhangi bir silah bulunmadığı ve sistemlerinin çalışmadığı aktarıldı. Tankın bölgede yürüyüş yapan sivillere açık bir alanda bulunduğu ve askerlerin atış talimlerinde sabit bir araç olarak kullanıldığı paylaşıldı.</p>
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Tankın üzerinde herhangi bir silah bulunmadığı ve sistemlerinin çalışmadığı aktarıldı. Tankın bölgede yürüyüş yapan sivillere açık bir alanda bulunduğu ve askerlerin atış talimlerinde sabit bir araç olarak kullanıldığı paylaşıldı.

<p>Tankın orduya iade edildiği ve olayla ilgili askeri bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.</p>
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Tankın orduya iade edildiği ve olayla ilgili askeri bir soruşturmanın da açıldığı bildirildi.
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