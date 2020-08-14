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Hicri takviminin ilk ayı olarak belirlenen aşure ayı, rahmet ve bereket ayıdır ve Muharrem ayı olarak da bilinmektedir. Hicret hadisesinin gerçekleştiği aşure günü de yine bu ay içerisinde yer almaktadır. İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun kutlu elçisi rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.