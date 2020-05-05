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Atatürk Havalimanı'nda inşaası süren hastanenin tamamlanan iç bölümleri görüntülendi

Atatürk Havalimanı'nda inşaası süren hastanenin tamamlanan iç bölümleri görüntülendi
05 Mayıs 2020 Salı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesinde inşa edilen hastanedeki çalışmalar ve tamamlanan kısımları görüntüledi.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9 Nisan'da temeli atılan hastanenin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.</p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından 9 Nisan'da temeli atılan hastanenin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

<p>AA ekibi, hastanedeki çalışmaları ve tamamlanan yoğun bakım ile servis odalarını görüntüledi.</p>
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AA ekibi, hastanedeki çalışmaları ve tamamlanan yoğun bakım ile servis odalarını görüntüledi.

<p>Yaklaşık bir aydır süren çalışmalar sonunda inşaat kısmının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülen hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.</p>
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Yaklaşık bir aydır süren çalışmalar sonunda inşaat kısmının büyük bir bölümünün tamamlandığı görülen hastanenin 24 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

<p>Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı, 184 bin metrekare alana kurulan hastane, 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olacak.</p>
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Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı, 184 bin metrekare alana kurulan hastane, 1008 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olacak.

<p>Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.</p>
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Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası da istenildiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane kurulacağını duyurmuştu.</p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Nisan'da Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane kurulacağını duyurmuştu.

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