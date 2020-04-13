İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7586
  • EURO
    7,4047
  • ALTIN
    366.67
  • BIST100
    96471
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi: Zemin betonu dökülmeye başlandı

Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi: Zemin betonu dökülmeye başlandı

Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi: Zemin betonu dökülmeye başlandı
13 Nisan 2020 Pazartesi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında zemine beton dökülüyor

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.</p>
1
/
12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

<p>Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. </p>
2
/
12

Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 

<p> Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu dün öğleden sonra havadan fotoğraflandı.</p>
3
/
12

 Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu dün öğleden sonra havadan fotoğraflandı.

<p>Havadan çekilen fotoğraflarlarda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü.</p>
4
/
12

Havadan çekilen fotoğraflarlarda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü.

<p>Zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çekti. </p>
5
/
12

Zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çekti. 

<p>Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.</p>
6
/
12

Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

7
/
12

8
/
12

9
/
12

10
/
12

11
/
12

12
/
12

Öne Çıkan Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.