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Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesindeki son durum havadan görüntülendi

Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesindeki son durum havadan görüntülendi
02 Mayıs 2020 Cumartesi

Atatürk Havalimanı'nda yapımına aralıksız devam edilen bin yataklı salgın hastanesinin kaba inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı.

<p>Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlandığı görülürken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü. Hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.</p>
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Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlandığı görülürken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü. Hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. </p>
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. 

<p>Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. </p>
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Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. 

<p>Hastane yapımında sona doğru gelinirken, kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.</p>
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Hastane yapımında sona doğru gelinirken, kaba inşaatının büyük bir kısmı bitirildi.

<p>Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlanırken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü.</p>
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Hastanenin peyzaj çalışması ve çevre asfaltlama çalışmalarına başlanırken, çatı kısmının da neredeyse bittiği görüldü.

<p>Öte yandan hastanenin ofis malzemeleri de depolara taşındığı öğrenilirken, kaba inşaatın bitimiyle malzemelerin hastane içerisine yerleştirileceği öğrenildi.</p>
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Öte yandan hastanenin ofis malzemeleri de depolara taşındığı öğrenilirken, kaba inşaatın bitimiyle malzemelerin hastane içerisine yerleştirileceği öğrenildi.

<p>Hastanenin yapım çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi.</p>
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Hastanenin yapım çalışmaları da drone ile havadan görüntülendi.

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