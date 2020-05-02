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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.