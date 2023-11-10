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Büyük Önder, suikast girişimine ilişkin Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, 'Alçak girişimin benim şahsımdan ziyade mukaddes Cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelerimize yönelmiş bulunduğuna şüphe yoktur. Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' değerlendirmesinde bulundu.





Gazi Mustafa Kemal'e, 24 Kasım 1934'te 2587 sayılı Kanun'la 'Atatürk' soyadı verildi ve bu soyadının başkaları tarafından kullanılması yasaklandı.