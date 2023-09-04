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Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen 2021/419 dosya numaralı tapu iptal ve tescil davasında 4 kez yerinde keşif yapılarak, bilirkişi raporu da istendi.

Son olarak Ziraat Yüksek Mühendisi Emrullah Kesim ile Jeoloji Mühendisi Semet Özatalay tarafından 21 Temmuz 2023'te hazırlanan bilirkişi raporunda, dosyalardaki krokilerde arazilerin benzerlik gösterdiği yönünde görüş bildirildi.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN SÜREN DAVASI

Ailenin avukatı Fehat Çakır; 67 yıldır devam eden bu dava Türkiye'nin en uzun davasıdır. Daha önce rekor 65 yıl ile bir başka davaydı.

Kadastro davaları dünyanın her yerinde uzun yıllar, hatta bir ömür boyu sürebiliyor. Mesela o dönemlerde verilen tapularda metrekare yok, ölçü yok.

Tapularda ırmağın kenarından dağın yüzüne kadar kısım diye yer belirtiliyor. Günümüz mahkemeleri de bunları çözmekte zorlanıyor' dedi.