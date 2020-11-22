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  • Atletico Madrid - Barcelona maçında Pique sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Atletico Madrid - Barcelona maçında Pique sahayı gözyaşlarıyla terk etti

Atletico Madrid - Barcelona maçında Pique sahayı gözyaşlarıyla terk etti
22 Kasım 2020 Pazar

La Liga'da 10. hafta maçında Atletico Madrid'e 1-0 yenilen Barcelona, tecrübeli stoperi Gerard Pique'yi de kaybetti! Karşılaşda ağır bir sakatlık geçiren Pique gözyaşlarıyla sahayı terk etti.

<p>İspanya La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında bu sezon kötü bir grafik çizen Barcelona'yı konuk etti.</p>
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İspanya La Liga'da 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, sahasında bu sezon kötü bir grafik çizen Barcelona'yı konuk etti.

<p>Maçı 45+1. dakikasında Atletico, Yannick Carrasco'nun attığı golle 1-0 kazandı. </p>
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Maçı 45+1. dakikasında Atletico, Yannick Carrasco'nun attığı golle 1-0 kazandı. 

<p>Karşılaşmada Katalan ekibi Pique şoku yaşadı. </p>
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Karşılaşmada Katalan ekibi Pique şoku yaşadı. 

<p>Tecrübeli savunma oyuncusu maçın 59. dakikasında Angel Correa ile girdiği mücadelede sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. </p>
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Tecrübeli savunma oyuncusu maçın 59. dakikasında Angel Correa ile girdiği mücadelede sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. 

<p>Sağlık ekibinin sahaya girmesi sonrasında yapılan kontrollerin ardından İspanyol yıldız, gözyaşlarına engel olamadı. </p>
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Sağlık ekibinin sahaya girmesi sonrasında yapılan kontrollerin ardından İspanyol yıldız, gözyaşlarına engel olamadı. 

<p>Oyundan çıkarken de gözyaşlarını tutamayan Gerard Pique'nin, dizine darbe aldığı görüldü. <br></p>
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Oyundan çıkarken de gözyaşlarını tutamayan Gerard Pique'nin, dizine darbe aldığı görüldü. 

İspanyol savunmacının çapraz bağlarının koptuğu iddia ediliyor.
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İspanyol savunmacının çapraz bağlarının koptuğu iddia ediliyor.

<p>Pique'nin ilk kontrollere göre 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. </p>
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Pique'nin ilk kontrollere göre 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor. 

<p>Pazar günü yapılacak olan detaylı inceleme sonrasında sakatlığı ile ilgili detayla açıklama yapılacak.</p>
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Pazar günü yapılacak olan detaylı inceleme sonrasında sakatlığı ile ilgili detayla açıklama yapılacak.

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