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'Aziz Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak için gündüz ve gece, her türlü hava şartlarda 24 saat esasına göre gözetleme yapmaktayım. Aziz Türk milleti içiniz rahat olsun. Ben ve silah arkadaşlarım vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye daima hazırız. Vatan topraklarını korumanın onur ve gururunu yaşarken Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve vatandaşlarımız için güzel, huzur dolu ve sağlıklı bir şekilde geçmesini diliyorum. Bu topraklar için hiç çekinmeden canını ortaya koyan aziz şehitlerimize ve gazilerimizi saygıyla anıyor, yüce Türk milletine arkadaşlarım ve kendi adıma saygı ve selamlarımızı iletiyorum. Bayramınız kutlu olsun.'