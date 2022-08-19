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  • Austria Wien maçında Altay Bayındır'ın başına gelmeyen kalmadı

Austria Wien maçında Altay Bayındır'ın başına gelmeyen kalmadı

Austria Wien maçında Altay Bayındır'ın başına gelmeyen kalmadı
19 Ağustos 2022 Cuma

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Austria Wien maçında rakip tribünden gelen davul tokmağının isabet etmesi sonrası sakatlık yaşadı. Müsabaka sırasında sahaya 2 taraftar ise Altay'a sarıldı.

<p>UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.</p>
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien ekibini 2-0 yenen Fenerbahçe, tur yolunda avantajlı bir skor elde etti.

<p>Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.</p>
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Viola Park'ta oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Joshua King'in golüyle öne geçti.

<p>İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.</p>
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İlk yarıda rakibine oranla üstün bir performans gösteren sarı-lacivertli ekip, pozisyon bulmakta ise zorlandı ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

<p>Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı.</p>
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Müsabakanın ikinci yarısında Fenerbahçe rakip yarı sahada görünse de pozisyon üretmekte zorlandı.

<p>83. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.</p>
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83. dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında Serdar Dursun'un 89. dakikada golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertliler, bu skorla sahadan galip ayrıldı.

<p>Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak.</p>
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Mücadelenin rövanşı 25 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak.

<p><b>KİNG, FORM TUTTU</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.</p>
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KİNG, FORM TUTTU


Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joshua King, performansıyla dikkati çekti.

<p>Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.<br></p>
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Sarı-lacivertli takıma katılmasının ardından ilk maçlarında bekleneni veremeyen tecrübeli hücumcu, son 2 maçta skora yaptığı katkıyla ön plana çıktı.

<p>Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.</p>
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin son oynadığı karşılaşmada gol ve gol pası yapan 30 yaşındaki oyuncu, Austria Wien karşısında da 8. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

<p><b>AVRUPA LİGİ'NDEKİ 100. GOL</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti.</p>
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AVRUPA LİGİ'NDEKİ 100. GOL


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 100. golünü Austria Wien'e karşı kaydetti.

<p>Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı.</p>
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Karşılaşma öncesinde söz konusu ligde 72 maça çıkan sarı-lacivertliler, rakip fileleri 99 kez havalandırmıştı.

<p>Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.</p>
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 100. golü, yeni transferi Joshua King'den geldi.

<p><b>ALTAY'A YABANCI MADDE ATILDI</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a, rakip takım taraftarları tarafından bir cisim isabet etti.</p>
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ALTAY'A YABANCI MADDE ATILDI


Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a, rakip takım taraftarları tarafından bir cisim isabet etti.

<p>Maçın 44. dakikasında top toplayıcının Altay'a top vermemesi sonucunda tecrübeli kaleci durumu hakeme bildirdi.</p>
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Maçın 44. dakikasında top toplayıcının Altay'a top vermemesi sonucunda tecrübeli kaleci durumu hakeme bildirdi.

<p>Bunun üzerine kale arkasında bulunan Austria Wien taraftarlarının, tribünden sahaya attığı yabancı madde kaleci Altay'a geldi.</p>
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Bunun üzerine kale arkasında bulunan Austria Wien taraftarlarının, tribünden sahaya attığı yabancı madde kaleci Altay'a geldi.

<p>Bir süre yerde kalan Altay, tedavisinin ardından oyuna devam etti.</p>
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Bir süre yerde kalan Altay, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

<p><b>LEMOS TAMAMLAYAMADI</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mauricio Lemos, Austria Wien maçını tamamlayamadı.</p>
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LEMOS TAMAMLAYAMADI


Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Mauricio Lemos, Austria Wien maçını tamamlayamadı.

<p>İkinci yarının ortalarında bir pozisyonda hava topuna çıkarken sakatlık geçiren Lemos, 74. dakikada yerini Gustavo Henrique'ye bıraktı.</p>
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İkinci yarının ortalarında bir pozisyonda hava topuna çıkarken sakatlık geçiren Lemos, 74. dakikada yerini Gustavo Henrique'ye bıraktı.

<p><b>SAHAYA TARAFTAR GİRDİ</b><br></p><p><br></p><p>Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki müsabakada 2 taraftar sahaya girdi.</p>
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SAHAYA TARAFTAR GİRDİ


Fenerbahçe ile Austria Wien arasındaki müsabakada 2 taraftar sahaya girdi.

<p>Altay'a sarılan Fenerbahçeli 2 taraftar görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.</p>
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Altay'a sarılan Fenerbahçeli 2 taraftar görevliler tarafından dışarı çıkarıldı.

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