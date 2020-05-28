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İddiaya göre, burada oturanlar piknik tüpü ile çay içtikten sonra buradaki televizyon gibi elektrikli cihazları kapatıp uyumak üzere içeri girdikten sonra duman, ardından alevler yükseldi. Çıkış nedeni bilinmeyen ancak, elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangında balkonda bulunan plastik malzemeler kısa sürede tutuşarak, üst katlara doğru yükseldi.