Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Galatasaray - Gaziantep FK maçının sonlarında inanılmaz olaylar yaşandı.
Galatasaray'ın 3-2 önde götürdüğü maçın 90+4. dakikasında Kayode röveşata ile eşitliği sağladı ancak VAR incelemesi sonrası hakem Alper Ulusoy pozisyon öncesinde faul olduğu için golü iptal etti.
İptal edilen gol sonrası ise Türk Telekom Stadı'nda gerilim tavan yaptı. Galatasaray teknik heyetinden Necati Ateş ile Gaziantep kulübü yetkilileri birbirlerinin üzerine yürüdü. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesini araya girenler son anda önledi.
Dakikalar 90+9'u gösterdiğinde ise Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un topu 6 saniyeden fazla elinde tutunca Gaziantep endirekt serbest vuruş kazandı.
Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Galatasaraylı Sekidika, rakibine ceza alanı içinde faul yaptı ve Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
90+15. dakikada topun başına gelen Maxim penaltıda topu ağlara yolladı ve maçın 3-3 bittiğini ilan eden isim oldu.
'BAŞKALARININ YAPTIĞINI YAPSAM 100 MAÇ CEZA YERİM'
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi sonucu verilen endirekt serbest vuruş kararına sinirlenip soyunma odasına gitti.
Penaltı pozisyonunu ve golü soyunma odasında izleyen Terim maç sonrası ise 'Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım da ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum. Ben kenarda olsaydım, penaltıda kalecinin kalesinde durmayıp kenarda durması talimatını verirdim' ifadelerini de kullandı.
'TÜRKİYE'DE DELİLİK YAŞANDI'
İnanılmaz olayların yaşandığı Galatasaray-Gaziantep FK maçı Avrupa basınında da geniş yer buldu.
Givemesport.com sitesi 'Galatasaray-Gaziantep maçı en çılgın sonlardan birine sahne oldu' başlığıyla verdiği haberde şu çarpıcı detaylara değindi:
'Pazar akşamı oynanan Galatasaray'ın 3-3'lük kaotik Gaziantep maçında Türkiye'de delilik yaşandı.
12
6 dakikalık uzatma süresi bir şekilde 15'e dönüştü. 90+4'te Kayode röveşata golüyle beraberliği yakaladığını sandı ancak golden önce faul olduğu için VAR golü reddetti.
'BAZI TARAFTARLAR 'ŞİKE VAR' DİYOR'
Ardından Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un aşırı zaman kaybı nedeniyle hakem tarafından verilen bir endirekt vuruş kararıyla bir şans daha yakaladılar.
Verilen pas sonrası ceza sahasında yapılan müdahaleyle kazanılan penaltıyı gole çevirip maçı berabere bitirdiler. Bazı Galatasaray taraftarları maçta şike olduğundan şüpheleniyor.
Galatasaray bu sonuçla lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. 23. şampiyonluğu kazanmaları pek olası değil, ancak en azından yılın en çılgın maçlarından birinde rol aldıklarını iddia edebilirler.'