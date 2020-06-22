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Penaltı pozisyonunu ve golü soyunma odasında izleyen Terim maç sonrası ise 'Son anlarda içeri gittim. Ne yapayım? Kalayım da ceza mı yiyeyim? Ben başkalarının yaptığını yapsam, 100 maç ceza yerim. O fırsatı vermek istemiyorum. Ben kenarda olsaydım, penaltıda kalecinin kalesinde durmayıp kenarda durması talimatını verirdim' ifadelerini de kullandı.