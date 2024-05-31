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Avrupa basınına bomba gibi düştü! Gündem Jose Mourinho ve Fenerbahçe

Avrupa basınına bomba gibi düştü! Gündem Jose Mourinho ve Fenerbahçe
31 Mayıs 2024 Cuma

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile anlaşması Avrupa basınına bomba gibi düştü. İşte Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarının transfer hakkında yorumları...

<p>Jose Mourinho'nun, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetimi'ye 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddiaları Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Avrupa basınında çıkan Fenerbahçe ve Mourinho haberleri..</p>
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Jose Mourinho'nun, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetimi'ye 2 yıllık sözleşme imzaladığı iddiaları Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Avrupa basınında çıkan Fenerbahçe ve Mourinho haberleri..

<p><b>Tuttomercatoweb: </b>'Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahce'yle sözleşme imzalamaya hazır. 'Özel biri', sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir.'</p>
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Tuttomercatoweb: 'Portekizli teknik adam, geçtiğimiz Ocak ayında Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahce'yle sözleşme imzalamaya hazır. 'Özel biri', sarı-lacivertli takımla anlaşmaya vardı ve bugün yeni teknik direktör olarak açıklanabilir.'

<p><b>Corriere dello Sport: </b>'Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho yedek kulübesine dönmeye hazır.'</p>
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Corriere dello Sport: 'Jose Mourinho, Fenerbahce'nin cazibesine kapıldı. Türk kulübü, Portekizliyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. West Ham iddialarını reddeden ve doğru teklifi beklemeyi tercih eden Mourinho yedek kulübesine dönmeye hazır.'

<p><b>Tuttosport:</b> 'Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam, birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak.'</p>
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Tuttosport: 'Mourinho, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi, anlaşmaya varıldı. Portekizli teknik adam, birkaç aydır sahalardan uzak ama bu transfer döneminde sahaya ve yedek kulübesine geri dönüyor. Alıştığı liglerden farklı bir ligde bunu yapıyor çünkü Türkiye'de ilk kez antrenörlük yapacak.'

<p><b>Calcio Mercato: </b>'Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir yedek kulübesi buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir.'</p>
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Calcio Mercato: 'Geçen Ocak ayında Roma'dan ayrılmasının ardından Jose Mourinho yeni bir yedek kulübesi buldu. Portekizlinin Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi. Portekiz, İngiltere, İspanya ve İtalya'da antrenörlük yapan Mou'nun Türkiye'ye gideceğini duyurusu bugün gelebilir.'

<p><b>A Bola:</b> 'Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzalandığının açıklanması da yer alıyor. Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın.'</p>
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A Bola: 'Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın seçim aracı olarak ilan ettiği Jose Mourinho, 3 yıl daha yeni bir dönem için aday olan mevcut başkan Ali Koç ile anlaştı. Ali Koç'un planları arasında Portekizli çalıştırıcıyla bugün sözleşme imzalandığının açıklanması da yer alıyor. Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan ve bu sezon şampiyon olmayı başaramayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atmaya yakın.'

<p><b>Daily Mail: </b>'Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden beş ay geçtikten sonra iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahce'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Daha önce Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefi olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak.'</p>
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Daily Mail: 'Jose Mourinho, Roma'dan sert bir şekilde kovulmasının üzerinden beş ay geçtikten sonra iki yıllık sözleşmeyle Fenerbahce'nin yeni teknik direktörü olmayı kabul etti. Daha önce Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefi olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki bir sonraki hedefi Türkiye olacak.'

<p><b>Express: '</b>Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Mourinho, bu hamleyle Portekizli yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester United ve Chelsea oyuncularıyla da bir araya gelecek.'</p>
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Express: 'Jose Mourinho, Türk devi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmak için sözlü anlaşmaya vardı. Mourinho, bu hamleyle Portekizli yıldızlarla dolu bir kadronun başına geçmeye hazırlanırken eski Manchester United ve Chelsea oyuncularıyla da bir araya gelecek.'

<p><b>The Sun:</b> 'Jose Mourinho'nun, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş beklediği bildiriliyor. 61 yaşındaki Mourinho, en son görevden alınmasından bu yana geçen dört ay içinde, Manchester United'a dönüşü de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde.'</p>
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The Sun: 'Jose Mourinho'nun, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş beklediği bildiriliyor. 61 yaşındaki Mourinho, en son görevden alınmasından bu yana geçen dört ay içinde, Manchester United'a dönüşü de dahil olmak üzere çeşitli işlerle ilişkilendirildi. Ancak gelen haberlere göre Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde.'

<p><b>Mirror:</b> 'Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldıktan sonra ilk işine girmeye hazırlanıyor ve bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski Manchester Unitedlı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak.'</p>
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Mirror: 'Jose Mourinho, Roma'dan ayrıldıktan sonra ilk işine girmeye hazırlanıyor ve bir sonraki Fenerbahçe teknik direktörü oluyor. Bu onun eski Manchester Unitedlı Fred ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacak.'
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