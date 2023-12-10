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'ASYA YAKASINA GİTMEYE KARAR VERMİŞTİ'

Sırp basınından Blic'te Dusan Tadic'in performansına dikkat çekildi: 'İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Sırp futbolcu bir gol attı, bir tane de attırdı. Stadyumda Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fener'e galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti.'