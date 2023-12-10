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Avrupa basınında gündem Fenerbahçe 'Derbinin kahramanı Dusan Tadic'

Avrupa basınında gündem Fenerbahçe 'Derbinin kahramanı Dusan Tadic'
10 Aralık 2023 Pazar

Fenerbahçe'nin dün akşam Beşiktaş ile oynadığı derbi maçı Avrupa basınında gündem oldu. Haberlerde sarı lacivertli ekibin Sırp futbolcusu Dusan Tadic attığı ve attırdığı golle ön plana çıktı. İşte o manşetler...

<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kritik derbi zaferi dış basında geniş yankı uyandırdı.</p>
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Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kritik derbi zaferi dış basında geniş yankı uyandırdı.

<p>Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in maçtaki performansına ayrı bir parantez açıldı. Öte yandan sezon başında Beşiktaş'ın Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine dikkat çekildi.</p>
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in maçtaki performansına ayrı bir parantez açıldı. Öte yandan sezon başında Beşiktaş'ın Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine dikkat çekildi.

<p>Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan haberde, 'Eredivisie'nin zirvesini Türkiye'nin zirvesiyle takas eden Tadic ve Szymanski, Türkiye'de haftanın maçında Fenerbahçe için öne çıkan isimler oldular' denildi.</p>
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Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan haberde, 'Eredivisie'nin zirvesini Türkiye'nin zirvesiyle takas eden Tadic ve Szymanski, Türkiye'de haftanın maçında Fenerbahçe için öne çıkan isimler oldular' denildi.

<p>Hırvatistan basınından Jutarnji'nin haberinde, 'Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a karşı dominant bir oyunla kazandı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi' ifadeleri kullanıldı.</p>
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Hırvatistan basınından Jutarnji'nin haberinde, 'Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a karşı dominant bir oyunla kazandı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi' ifadeleri kullanıldı.

<p><b> 'ASYA YAKASINA GİTMEYE KARAR VERMİŞTİ'</b></p><p>Sırp basınından Blic'te Dusan Tadic'in performansına dikkat çekildi: 'İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Sırp futbolcu bir gol attı, bir tane de attırdı. Stadyumda Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fener'e galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti.'</p>
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'ASYA YAKASINA GİTMEYE KARAR VERMİŞTİ'

Sırp basınından Blic'te Dusan Tadic'in performansına dikkat çekildi: 'İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Sırp futbolcu bir gol attı, bir tane de attırdı. Stadyumda Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fener'e galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti.'

<p>Bosna Hersek medyasından Reprezentacija'da yer alan haberde, 'Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı büyük derbide sevindi. Büyük Dzeko bir gol daha attı. Bosnalı futbolcu bu sezonki 14. golünü kaydetti' denildi.</p>
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Bosna Hersek medyasından Reprezentacija'da yer alan haberde, 'Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı büyük derbide sevindi. Büyük Dzeko bir gol daha attı. Bosnalı futbolcu bu sezonki 14. golünü kaydetti' denildi.

<p>Polonya basınından Sport'un haberinde Sebastian Szymanski'nin performansı ön plana çıkarıldı: 'Sebastian Szymanski bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi, harika bir gol attı. Hocası tarafından kendisine verilen özel görevindeki rolünü mükemmel bir şekilde yerine getirdi.'</p>
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Polonya basınından Sport'un haberinde Sebastian Szymanski'nin performansı ön plana çıkarıldı: 'Sebastian Szymanski bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi, harika bir gol attı. Hocası tarafından kendisine verilen özel görevindeki rolünü mükemmel bir şekilde yerine getirdi.'

<p>İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan haberde, 'Edin Dzeko takımı Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında sürükledi. Böylece Fenerbahçe sıralamada Galatasaray'ı yeniden geçerek tekrar liderliğe yükseldi' ifadeleri kullandı.</p>
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İtalyan basınından Tuttomercato'da yer alan haberde, 'Edin Dzeko takımı Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında sürükledi. Böylece Fenerbahçe sıralamada Galatasaray'ı yeniden geçerek tekrar liderliğe yükseldi' ifadeleri kullandı.

<p>Fransız basınından So Foot'ta yer alan haberde ise, 'Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisinde bu cumartesi akşamı Fener'in yüzü güldü.</p>
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Fransız basınından So Foot'ta yer alan haberde ise, 'Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisinde bu cumartesi akşamı Fener'in yüzü güldü.

<p> Galatasaray'ın gol farkı önünde, ligdeki liderliğini korumaya devam etti' denildi. </p>
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Galatasaray'ın gol farkı önünde, ligdeki liderliğini korumaya devam etti' denildi.

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