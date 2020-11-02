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  • 'Avrupa'dan teklif gelecek' Feyyaz Uçar: Hayretler içerisindeyim, sanırım çip takıldı!'

'Avrupa'dan teklif gelecek' Feyyaz Uçar: Hayretler içerisindeyim, sanırım çip takıldı!'

'Avrupa'dan teklif gelecek' Feyyaz Uçar: Hayretler içerisindeyim, sanırım çip takıldı!'
02 Kasım 2020 Pazartesi

Ünlü eski milli futbolcu Feyyaz Uçar Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'a övgüler dizdi.

<p>Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.</p>
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Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.

<p>Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.</p>
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Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.

<p>Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.</p>
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Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.

<p>Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.</p>
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Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.

<p><b>DİLAY KEMER UNUTULMADI </b></p>
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DİLAY KEMER UNUTULMADI 

<p>Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtlerle çıktı.</p>
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Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtlerle çıktı.

<p>Maça çok istekli başlayan sarı lacivertliler, Antalyaspor kalesini adeta topa tuttu.</p>
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Maça çok istekli başlayan sarı lacivertliler, Antalyaspor kalesini adeta topa tuttu.

<p>Karşılaşmanın 45 dakikalık bölümünde çok üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, istatistiklerde zirveyi gördü.</p>
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Karşılaşmanın 45 dakikalık bölümünde çok üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, istatistiklerde zirveyi gördü.

<p>İlk düdükle beraber Antalya kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, 45 dakikalık bölümde 3'ü isabetli olmak üzere rakip kaleye 8 şut çekti. Antalyaspor ise ilk şutunu 40. dakikada çekebildi.</p>
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İlk düdükle beraber Antalya kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, 45 dakikalık bölümde 3'ü isabetli olmak üzere rakip kaleye 8 şut çekti. Antalyaspor ise ilk şutunu 40. dakikada çekebildi.

<p>Sarı lacivertliler rakip kaleye 21 orta gönderirken, Antalya ceza sahasında 20 kez topla buluştu. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe ceza sahasında 1 kez topla buluştu.</p>
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Sarı lacivertliler rakip kaleye 21 orta gönderirken, Antalya ceza sahasında 20 kez topla buluştu. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe ceza sahasında 1 kez topla buluştu.

<p><b>LİGİN ZİRVESİNDE </b></p><p>Karşılaşmanın ikinci yarısında Pelkas, Gustavo ve Cisse ile gole çok yaklaşan ancak direkleri geçemeyen Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.</p>
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LİGİN ZİRVESİNDE

Karşılaşmanın ikinci yarısında Pelkas, Gustavo ve Cisse ile gole çok yaklaşan ancak direkleri geçemeyen Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.

<p>Bu sezon toplamda 7 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte ligin lideri konumunda.</p>
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Bu sezon toplamda 7 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte ligin lideri konumunda.

<p>Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Tufan'a büyük övgü geldi</p>
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Tufan'a büyük övgü geldi

<p>Sarı-lacivertli takımda Erol Bulut döneminde performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.</p>
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Sarı-lacivertli takımda Erol Bulut döneminde performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.

<p>Feyyza Uçar, 'Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor.' dedi.</p>
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Feyyza Uçar, 'Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor.' dedi.

<p>Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar 'Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor.' diye konuştu.</p>
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Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar 'Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor.' diye konuştu.

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