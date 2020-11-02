Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, son oynadığı Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 1 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynadıkları Trabzonspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mauricio Lemos'u yedek kulübesine çekerken, bu oyuncunun yerine Serdar Aziz'i ilk 11'de görevlendirdi.
Antalya Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli takımın ilk 11'inde Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Jose Sosa, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yer aldı.
Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçının kamp kadrosuna dahil edilen yeni transfer Arjantinli futbolcu Diego Perotti, ilk kez Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer aldı.
DİLAY KEMER UNUTULMADI
Fenerbahçeli futbolcular, ısınmak için sahaya, uzun süredir kanser tedavisi gören ve 30 Ekim'de 32 yaşında vefat eden Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in fotoğrafı olan ve üzerinde 'Kalbimizdesin' yazılı tişörtlerle çıktı.
Maça çok istekli başlayan sarı lacivertliler, Antalyaspor kalesini adeta topa tuttu.
Karşılaşmanın 45 dakikalık bölümünde çok üstün bir oyun ortaya koyan sarı lacivertliler, istatistiklerde zirveyi gördü.
İlk düdükle beraber Antalya kalesini abluka altına alan Fenerbahçe, 45 dakikalık bölümde 3'ü isabetli olmak üzere rakip kaleye 8 şut çekti. Antalyaspor ise ilk şutunu 40. dakikada çekebildi.
Sarı lacivertliler rakip kaleye 21 orta gönderirken, Antalya ceza sahasında 20 kez topla buluştu. Ev sahibi ekip, Fenerbahçe ceza sahasında 1 kez topla buluştu.
LİGİN ZİRVESİNDE
Karşılaşmanın ikinci yarısında Pelkas, Gustavo ve Cisse ile gole çok yaklaşan ancak direkleri geçemeyen Fenerbahçe, bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer aldı.
Bu sezon toplamda 7 şutu direkten dönen Fenerbahçe, bu istatistikte ligin lideri konumunda.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmaya 11'de başlayan Ozan Tufan'a büyük övgü geldi
Sarı-lacivertli takımda Erol Bulut döneminde performansı yükselen Ozan Tufan'ı bir dönem hocalığını yapan Feyyaz Uçar yorumladı.
Feyyza Uçar, 'Ozan Tufan'a sanırım bir çip takıldı. Eski öğrencimdir, hayretler içerisindeyim. Bu kadar iyi oynaması çok hoşuma gidiyor.' dedi.
Ozan Tufan'a devre arasında Avrupa'dan transfer teklifi gelebileceğini söyleyen Feyyaz Uçar 'Ozan'a devre arasından büyük bir teklif gelir. Çağdaş futbola hızla ilerliyor. Sahada çok doğru işler yapıyor.' diye konuştu.