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İrfan Can Kahveci: Sevilla'nın çok ciddi bir ilgisi bulunuyor. Newcastle United da İrfan'ı takip ediyor. 15 milyon Euro civarı rakamlar konuşulsa da İrfan için gelecek olan teklif 10 milyon Euro'yu geçmeyecek. İlgilenen takımların yapmak istediği ilk teklif 7-8 milyon Euro civarında olacak. Başakşehir'den 7 milyon Euro artı bonuslar karşılığında transfer edilen İrfan Can Kahveci için sonraki satıştan bedel de ödenecek. Milli oyuncunun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11 milyon Euro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Başakşehir'e ödenecek.