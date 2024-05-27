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  • Avrupa'yı şaşkına çeviren şampiyonluk! 102 puanlı zafer manşetlere taşındı

Avrupa'yı şaşkına çeviren şampiyonluk! 102 puanlı zafer manşetlere taşındı

Avrupa'yı şaşkına çeviren şampiyonluk! 102 puanlı zafer manşetlere taşındı
27 Mayıs 2024 Pazartesi

2023-2024 sezonunu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray Avrupa'da gündem oldu. Sarı kırmızılıların rekor puanla şampiyonluğa ulaşması dış basında geniş yer buldu. İşte o manşetler...

<p>Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında da ses getirdi. Sarı kırmızılıların 102 puanla rekor kırdığı zaferden övgüyle bahsedildi. İşte dış basındaki şampiyonluk yorumları...</p>
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. kez şampiyon olan Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında da ses getirdi. Sarı kırmızılıların 102 puanla rekor kırdığı zaferden övgüyle bahsedildi. İşte dış basındaki şampiyonluk yorumları...

<p><b>AP:</b> Galatasaray Pazar günü Türkiye ligi şampiyonluğunu perçinledi ve rakibi Fenerbahçe'yi toplam 102 puanlık rekor bir skorla geride bıraktı.</p>
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AP: Galatasaray Pazar günü Türkiye ligi şampiyonluğunu perçinledi ve rakibi Fenerbahçe'yi toplam 102 puanlık rekor bir skorla geride bıraktı.

<p><b>TUTTOMERCATOWEB:</b> Galatasaray üst üste ikinci sezon Türkiye şampiyonu oldu. Okan Buruk'un takımı, Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u yenerek 100 puan sınırını aştı: 102 puanla, Fenerbahce'den 3 puan fazla kazandı.</p>
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TUTTOMERCATOWEB: Galatasaray üst üste ikinci sezon Türkiye şampiyonu oldu. Okan Buruk'un takımı, Süper Lig'in son maçında Konyaspor'u yenerek 100 puan sınırını aştı: 102 puanla, Fenerbahce'den 3 puan fazla kazandı.

<p><b>SPORT MEDIASET:</b> Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu</p>
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SPORT MEDIASET: Icardi'nin Galatasaray'ı Türkiye şampiyonu: Fenerbahçe teslim oldu

<p><b>TUTTO NAPOLİ:</b> Mertens Türkiye şampiyonu! Galatasaray'ın zaferi: Üst üste ikinci şampiyonluk</p>
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TUTTO NAPOLİ: Mertens Türkiye şampiyonu! Galatasaray'ın zaferi: Üst üste ikinci şampiyonluk

<p><b>CALCIO NEWS24: </b>Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray! Fenerbahçe'ye 99 puan yetmedi.</p>
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CALCIO NEWS24: Türkiye'nin şampiyonu Galatasaray! Fenerbahçe'ye 99 puan yetmedi.

<p><b>BILD: </b>Türkiye rekoru kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray, son hafta küme düşme adayı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonuğu elde etti. 'Boğaz Aslanları' son 32 yılda 16. kez lig şampiyonluğunu kazandı.</p>
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BILD: Türkiye rekoru kıran Galatasaray 24. şampiyonluğunu kutluyor! Galatasaray, son hafta küme düşme adayı Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyonuğu elde etti. 'Boğaz Aslanları' son 32 yılda 16. kez lig şampiyonluğunu kazandı.

<p><b>STUTTGARTER ZEITUNG: </b>Galatasaray pazar günü 24. kez Türkiye futbol şampiyonu oldu. Kulüp, son hafta Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Yüzlerce taraftar kutlama için Stuttgart'taki Schlossplatz Meydanı'nda toplandı.</p>
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STUTTGARTER ZEITUNG: Galatasaray pazar günü 24. kez Türkiye futbol şampiyonu oldu. Kulüp, son hafta Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğu garantiledi. Yüzlerce taraftar kutlama için Stuttgart'taki Schlossplatz Meydanı'nda toplandı.

<p><b>KICKER: </b>Mükemmelliklerle dolu bir sezonda Galatasaray yeniden şampiyon oldu ve 100 puan sınırını aştı</p>
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KICKER: Mükemmelliklerle dolu bir sezonda Galatasaray yeniden şampiyon oldu ve 100 puan sınırını aştı

<p><b>AS:</b> Aslanlar 24. şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin en başarılı takımı olarak varlığını pekiştiriyor. Galatasaray , rakip sahasında Konyaspor'u sezonun en golcü oyuncusu Mauro Icardi ve Berkan Kutlu'nun iki golüyle 3-1 kazanarak takımı 102 puana taşıdı. Okan Buruk'un takımı Türk futbol tarihinin puan rekorunu kırdı.</p>
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AS: Aslanlar 24. şampiyonluğuna ulaşarak Türkiye'nin en başarılı takımı olarak varlığını pekiştiriyor. Galatasaray , rakip sahasında Konyaspor'u sezonun en golcü oyuncusu Mauro Icardi ve Berkan Kutlu'nun iki golüyle 3-1 kazanarak takımı 102 puana taşıdı. Okan Buruk'un takımı Türk futbol tarihinin puan rekorunu kırdı.

<p><b>MARCA: </b>Icardi, Galatasaray'a 24'üncü Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı. Mauro Icardi'nin iki golü, Galatasaray'ın Konyaspor'u (1-3) yenerek üst üste ikinci kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.</p>
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MARCA: Icardi, Galatasaray'a 24'üncü Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı. Mauro Icardi'nin iki golü, Galatasaray'ın Konyaspor'u (1-3) yenerek üst üste ikinci kez Türkiye Ligi şampiyonluğunu elde etmesini sağladı.

<p><b>MUNDO DEPORTIVO: </b>Galatasaray, Icardi'nin dublesiyle şampiyon oldu. Arjantinli golcünün iki golü takımına 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı ve Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı.</p>
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MUNDO DEPORTIVO: Galatasaray, Icardi'nin dublesiyle şampiyon oldu. Arjantinli golcünün iki golü takımına 24. Türkiye Ligi şampiyonluğunu yaşattı ve Fenerbahçe'yi zafersiz bıraktı.

<p><b>A BOLA: </b>Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var </p>
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A BOLA: Sergio Oliveira'nın Galatasaray'ı üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu. Son hafta Galatasaray'a beraberlik yetiyordu ancak yine de 1-3 kazanarak ligde 102 puana ulaştılar. Birinciyle ikinciyi ayıran sadece üç puan var ama ikinci ile üçüncü (Trabzonspor) arasında 32 (!) puan var

<p><b>ESPN</b>: Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve sezonu, on yıldır ligi kazanamayan ezeli rakipleri Fenerbahce'nin üç puan üzerinde tamamladı. Galatasaray, saha içi ve saha dışı tartışmalar ve şiddet ile gölgelenen bir sezonun ardından üst üste ikinci kez zafere ulaştı.</p>
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ESPN: Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 yenerek 24. Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve sezonu, on yıldır ligi kazanamayan ezeli rakipleri Fenerbahce'nin üç puan üzerinde tamamladı. Galatasaray, saha içi ve saha dışı tartışmalar ve şiddet ile gölgelenen bir sezonun ardından üst üste ikinci kez zafere ulaştı.
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