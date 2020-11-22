Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.
AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK
Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.
Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.
KADRODA YER ALMADILAR
Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.
Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.
Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.
Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.
Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.
EN FAZLA PAS YAPILAN GOL
Caleb Ekuban'ın BB Erzurumspor filelerine gönderdiği gol, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en fazla pas yapıp attığı gol oldu.
Nijeryalı yıldızın golü öncesinde takım halinde 16 pas yapıldı.
11 MAÇ SONRA EVİNDE GOL YEMEDİ
Bu maça kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçında bu kötü istatistiği bozdu.
Öte yandan bu maç öncesinde evinde oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, Aralık 2011'den bu yana süren üst üste üç mağlubiyet almama serisini korudu.
Trabzonspor bu sezon 5 maç aradan sonra 3 puan kazandı.