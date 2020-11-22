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  • Ayağının tozuyla lige damga vurdu! Abdullah Avcı Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirirken 9 yıllık seriyi de korudu

Ayağının tozuyla lige damga vurdu! Abdullah Avcı Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirirken 9 yıllık seriyi de korudu

Ayağının tozuyla lige damga vurdu! Abdullah Avcı Trabzonspor'da bir ilki gerçekleştirirken 9 yıllık seriyi de korudu
22 Kasım 2020 Pazar

Trabzonspor yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'yla çıktığı ilk maçta B.B Erzurumspor'u 1-0'lık skorla yendi.

<p>Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.</p>
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Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde ilk maçına çıktı.

<p><b>AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK</b><br></p><p>Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.</p>
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AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Avcı, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio ve Djaniny’in yerine Marlon, Baker, Nwakaeme ile Afobe'ye 11'de görev verdi.

<p>Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.</p>
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Trabzonspor’da yabancı oyunculardan Diabate ile Plaza, yabancı kontenjanı nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almadı.

<p><b>KADRODA YER ALMADILAR </b></p><p>Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.</p>
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KADRODA YER ALMADILAR

Bordo-mavililerde Diabate ve Plaza'nın dışında sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı, Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile genç oyuncular Arda Akbulut ve Ahmet Canbaz kadroda bulunmadı.

<p>Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.</p>
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Trabzonspor’da son 6 hafta kadroda kendine yer bulamayan Kerem Baykuş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla 21 kişilik kadroya dahil edildi.

<p>Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.</p>
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Trabzonspor Kulübü, İzmir’deki depremzede çocuklara yardım elini uzattı.

<p>Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.</p>
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Yavru Fırtına Tribünü'nde yerini alan oyuncak ayılar ile tüm taraftarlar İzmir'deki depremzede çocuklara destek olacak.

<p>Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.</p>
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Müsabaka ile aynı anda Trabzonspor.com.tr'de TS Club üzerinden satışa sunulacak olan ve 135 lira karşılığında satın alınabilecek pelüş ayıcıklardan elde edilecek tüm gelir İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen çocuklara gönderilecek.

<p><b>EN FAZLA PAS YAPILAN GOL </b></p><p>Caleb Ekuban'ın BB Erzurumspor filelerine gönderdiği gol, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en fazla pas yapıp attığı gol oldu.</p>
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EN FAZLA PAS YAPILAN GOL

Caleb Ekuban'ın BB Erzurumspor filelerine gönderdiği gol, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'de en fazla pas yapıp attığı gol oldu.

<p>Nijeryalı yıldızın golü öncesinde takım halinde 16 pas yapıldı.</p>
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Nijeryalı yıldızın golü öncesinde takım halinde 16 pas yapıldı.

<p><b>11 MAÇ SONRA EVİNDE GOL YEMEDİ</b></p>
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11 MAÇ SONRA EVİNDE GOL YEMEDİ

<p>Bu maça kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçında bu kötü istatistiği bozdu.</p>
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Bu maça kadar sahasında oynadığı son 11 Süper Lig maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ilk maçında bu kötü istatistiği bozdu.

<p>Öte yandan bu maç öncesinde evinde oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, Aralık 2011'den bu yana süren üst üste üç mağlubiyet almama serisini korudu.</p>
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Öte yandan bu maç öncesinde evinde oynadığı son iki Süper Lig karşılaşmasını da kaybeden Trabzonspor, Aralık 2011'den bu yana süren üst üste üç mağlubiyet almama serisini korudu.

<p>Trabzonspor bu sezon 5 maç aradan sonra 3 puan kazandı. </p>
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Trabzonspor bu sezon 5 maç aradan sonra 3 puan kazandı. 

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