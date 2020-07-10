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İstanbul’un en çok ziyaret edilen eserlerinden birisi olan Ayasofya her yıl milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor. 86 yıldır müze statüsünde bulunan Ayasofya'nın tekrardan cami olarak ibadete açılması için Danıştay kararının bugün açıklanması bekleniyor. Ayasofya'da bu sene 29 Mayıs İstanbul’un fetih yıl dönümünde 86 yıl sonra ilk defa ezan okundu. Peki Ayasofya neden müzeye çevrildi? İşte Ayasofya ile ilgili tüm merak edilen detaylar…