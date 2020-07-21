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BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması muazzam bir karar, yakın tarihimizin en önemli irade beyanı. Bu karar, egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır. Ayasofya'nın müze statüsünün kullanımının hukuk ve vakıf senediyle birlikte inanç haklarımıza aykırı olduğu her türlü izahtan vareste. Danıştay net ve tartışmaları düğümleyen bir kararı verdi. Bu karar, egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır. Ayasofya egemenlik sınırlarımızın içinde. Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi camii olarak göreceğimiz, nereyi açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir' değerlendirmesinde bulundu.