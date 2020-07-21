Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Ayasofya camii bahçesi için yeşillendirme çalışmaları yapıldığı görüldü. Ayasofya Camii'nde 86 yıl sonra kılınacak olan Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. İşte Ayasofya Camii'nin cuma namazı için hazırlandığı görüntüler...
İSKELELER GELDİ PLATFORMLAR KURULDU
24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde alana giriş yapan kamyonetten indirilen iskeleler ile Ayasofya’nın avlusuna basın platformu kuruldu.
GÜVENLİK TEDİBLERİ ARTTIRILDI
Polis ekiplerinin güvenlik önlemlerini arttırdığı Ayasofya ve Sultanahmet Camii çevresi polis bariyerleriyle tamamen kapatılırken, K-9 polis köpekleriyle devriye atılarak asayiş sağlanıyor. Ayasofya meydanına girmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yönelik ise üst ve çanta araması yapılıyor.
ÇİMLER GETİRİLDİ
Ayasofya'da 24 Temmuz'da kılınacak ilk Cuma namazı için hazırlıklar sürüyor. Açılışa günler kala Ayasofya çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camii içerisindeki bahçe için çim getirildiği görüldü. Öte yandan hazırlıklar kapsamında Ayasofya önüne basın mensupları için platform kurulmaya başlandı.
DİYANET HAZIRLANIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Ayasofya içerisinde hazırlık çalışmaları sürerken, dışarıda da güvenlik önlemleri artırıldı. Sultanahmet Meydanı'na girişler çelik bariyerlerle kapatıldı. Vatandaşların girişi ise polis kontrolü ile yapılıyor. Camii içerindeki bahçe için çimlerin getirildiği görüldü. Öte yandan hem ulusal hem de uluslararası basının ilgisinin yoğun olması sebebiyle açılış için Ayasofya Camii önüne basın platformu kuruluyor.
DAVETLER YAPILIYOR
Siyasi isimlere de davetlerin Diyanet tarafından organize edildiği belirtiliyor.
BAŞKAN ERDOĞAN HAFTA SONU İNCELEDİ
Başkan Erdoğan da hafta sonu Ayasofya camiinde incelemelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi.
Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.
BAHÇELİ'DEN AÇIKLAMA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması muazzam bir karar, yakın tarihimizin en önemli irade beyanı. Bu karar, egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır. Ayasofya'nın müze statüsünün kullanımının hukuk ve vakıf senediyle birlikte inanç haklarımıza aykırı olduğu her türlü izahtan vareste. Danıştay net ve tartışmaları düğümleyen bir kararı verdi. Bu karar, egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır. Ayasofya egemenlik sınırlarımızın içinde. Nerede ibadet edeceğimiz, nereyi camii olarak göreceğimiz, nereyi açıp kapatacağımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir' değerlendirmesinde bulundu.
İşte Ayasofya Camii'nin cuma namazı için hazırlandığı görüntüler...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...
Ayasofya Cuma namazına hazırlanıyor...