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SAVUNMA BAŞLANGICI VE DEĞİŞİKLİKLER SKANDALDI



Novak yanlış, Lemos yanlış, Caner ve Serdar oynamalıydı. 27 yaşındaki Gökhan Gönül, 3 hafta oynamaz derlerdi haftaya oynardı. Bakıyorduk, iyi oynuyordu. Yaş artınca 35'ten sonra sakatlıktan geldi formayı kaptı diye bir şey yok. 27'lik Gökhan değil artık sendeki. Lemos'u oynatırsın, Serdar'ı koyarsın stopere. Savunmada 2 tane büyük hata yaptın Erol Hoca. Sergen Yalçın, Cisse'yi çıkaramazdı oyundan. Cisse'yi çıkardın, 10 kişi kaldın, ne yapacaksın? Acaba bir şey mi var diye defalarca sordum. Bu adamın işi gücü gol atmak. Zaten Samatta yok. Gol de atmış bir oyuncu, seni oyuna sokmuş. Fenerbahçe'de 5 topu direkten dönmüş. Savunma başlangıcı ve değişiklikler skandaldı.