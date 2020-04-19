İSTANBUL 22°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8

Bahar geldi, 'ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı

Bahar geldi, 'ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı
19 Nisan 2020 Pazar

Diyarbakır'da 'Ağlayan gelin' gün yüzüne çıktı (AA)

<p>Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'ağlayan gelin' diye adlandırılan ters laleler, baharın gelişiyle açtı.</p>
1
/
8

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 'ağlayan gelin' diye adlandırılan ters laleler, baharın gelişiyle açtı.

<p>Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği, Hristiyanlık inancında da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Hz. Meryem'in gözyaşlarını simgelediği ifade edilen ters laleler, Sakız Dağı’nda gün yüzüne çıktı.</p>
2
/
8

Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil ettiği, Hristiyanlık inancında da Hz. İsa'nın çarmıha gerilişini ve Hz. Meryem'in gözyaşlarını simgelediği ifade edilen ters laleler, Sakız Dağı’nda gün yüzüne çıktı.

<p>Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan; turuncu, kırmızı ve sarı renkleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.</p>
3
/
8

Kırsalda bulunduğu için ulaşılması güç olan; turuncu, kırmızı ve sarı renkleriyle ilgi çeken ağlayan gelinler, yöredeki vatandaşlar kadar fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

<p>Anadolu'nun özel çiçeklerinden olan ve yaklaşık 20 gün süren ters laleleri görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı kırsal alanın yolunu tutuyor.</p>
4
/
8

Anadolu'nun özel çiçeklerinden olan ve yaklaşık 20 gün süren ters laleleri görüntülemek için çok sayıda fotoğrafçı kırsal alanın yolunu tutuyor.

5
/
8

6
/
8

7
/
8

8
/
8

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.