Bahar gelince işe koyuldular: Zorlu çalışma sonbahara kadar sürüyor
Bahar gelince işe koyuldular: Zorlu çalışma sonbahara kadar sürüyor
07 Mart 2020 Cumartesi
Bahar geldi, Karadenizli kadınlar işe koyuldu (DHA)
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Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, baharın gelişiyle birlikte tarla, bağ ve bahçe işlerine başladı
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Kadınların zorlu çalışması sonbahara kadar sürüyor.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'nin kırsal kesimlerinde yaşayan kadınlar, genç yaşlardan itibaren aile bütçelerine katkıda bulunmak için bağ ve bahçe işlerinde çalışıyor.
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Evlerinin geçimine yardımcı olmak için her alanda kendini gösteren kadınlar, zorlu doğa koşullarına aldırış etmeden arazide de çalışıyor.
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Çalışkanlıkları ile ön plana çıkan kadınlar, baharın gelişiyle yeniden tarla, bağ ve bahçe işlerine başladı.
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İmece usulü yardımlaşan kadınlar, bel demiri ile toprağı kazıyor.
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Çay ve fındık bahçelerinin bakımını yapan kadınların zorlu çalışma temposu sonbahara kadar sürüyor.