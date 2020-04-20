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Pakdemirli, Türkiye'nin enerji ve arz güvenliği için Yusufeli Barajı'nın çok önemli olduğunu belirterek, yerli, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynağı olan barajın tamamlanmasıyla 558 megavat kurulu güçle yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretileceğini bildirdi.