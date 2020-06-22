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Eşinin ölümünden sonra huzuru ve mutluluğu adada ve yetiştirdiği ağaçlarda bulduğunu, o nedenle burada yaşamaya başladığını aktaran Abay, şöyle konuştu:

'Adada ağaçlara bakarak mutlu oluyorum. Dedikodu sevmiyorum, kendi başıma akşama kadar türküler söyleyerek çalışıyorum. Ağaçları kurumasınlar diye suluyorum. Onlara hizmet ediyorum, onlar da bana meyve vererek hizmet ediyor. Ağaçlarımı seviyorum, evlatlarım gibiler. Onlara baktıkça huzur buluyorum.'