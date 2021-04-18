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Bakanlık güvensiz maskeleri açıkladı! İşte 41 sahte maske markası

Bakanlık güvensiz maskeleri açıkladı! İşte 41 sahte maske markası
18 Nisan 2021 Pazar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetledi, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti. Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Bakanlığın ifşa ettiği sahte maskeler.

<p>Bakanlık sahte maskeleri açıkladı. 41 koruyu maskenin aslında koruyucu olmadığı ortaya çıktı. Sahte ve güvensiz maske markaları modelleriyle birlikte (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. GÜBİS, ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.<br></p>
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Bakanlık sahte maskeleri açıkladı. 41 koruyu maskenin aslında koruyucu olmadığı ortaya çıktı. Sahte ve güvensiz maske markaları modelleriyle birlikte (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. GÜBİS, ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

<p>Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.<br></p>
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

<p>Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.</p>
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Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

<p>Güvensiz maske markaları GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı</p><p>Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.</p>
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Güvensiz maske markaları GÜBİS üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

<p>Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.</p>
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Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

<p><b>İŞTE BAKANŞIĞIN AÇIKLADIĞI GÜVENSİZ MASKE MARKALARI...</b></p>
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İŞTE BAKANŞIĞIN AÇIKLADIĞI GÜVENSİZ MASKE MARKALARI...

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<p><span >Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur. </span></p>
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Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS), ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünlerin ilan edildiği bir platformdur.

<p>Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır. Ticaret Bakanlığı, bu platformun teknik altyapısını sağlamaktadır.</p><p>Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yer alan güvensizlik bildirimleri sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içermekte olup, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin bir tespit içermemektedir.</p>
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Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır. Ticaret Bakanlığı, bu platformun teknik altyapısını sağlamaktadır.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yer alan güvensizlik bildirimleri sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içermekte olup, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin bir tespit içermemektedir.

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