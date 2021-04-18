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Bu platformda yer alan bildirimler, yetkili kuruluşlar tarafından söz konusu sisteme girilen bilgilerden oluşmaktadır. Ticaret Bakanlığı, bu platformun teknik altyapısını sağlamaktadır.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yer alan güvensizlik bildirimleri sadece bildirim konusu ürüne ilişkin tespiti içermekte olup, üretici firmanın diğer ürünlerine ilişkin bir tespit içermemektedir.