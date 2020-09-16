Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 'Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Hileli ürünler listesi hakkında araştırmalar sürerken Bakanlık tarafından ifşa edilen ürünlerin listesini haberimizde derledik.
İşte hileli ürünler...
İÇECEKLER
* Nitro Max Gold Gisengli İçecek
* Nos marka Meyve Aromalı Gazlı İçecek
BAL
* Balkaşık Süzme Çiçek Balı
* Çeşme Süzme Çiçek Balı
* Alaçatımmm Süzme Çiçek Balı
* Çeşme Süzme Çiçek Balı
* Baharat- Yavuz İpek Kırmızı Toz Biber
ÇAY- BİTKİ ÇAYLARI
* Karali Çay Carrefour Filiz Çayı 500 gr Boya/Gıda Boyası Tespiti
* Dinar Dinar Filiz Siyah Çay Boya/Gıda Boyası Tespiti
* Lupuslife Acı Çehreli Bitki Çayı İlaç Etken Maddesi Tespiti
BİTKİSEL YAĞLAR
* May Mis marka Riviera Zeytinyağı
* Altın Sarısı Egeden Naturel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı
* Erbil Tat Natürel Sızma Zeytinyağı
* Natürel Sızma Zeytinyağı Extra virgin Olive Oil Natürel Sızma Zeytinyağı
* Sena Egemden Natürel Sızma Zeytinyağı
* Zeybek Riviera Zeytinyağı
* Grand Yayla Natürel Sızma Zeytinyağı
* Selin Ayçiçek Yağı
* Topçuoğlu Mecid Efendi Since 1965 - Natural Sızma Zeytinyağı Natürel Sızma Zeytinyağı
* Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı
* Mudanya Köy Koop.Natürel - sızma Natürel Sızma Zeytinyağı
* Mudanya Köy Koop.Natürel -s ızma Natürel Sızma Zeytinyağı
* Batıdan şifa Riviera Zeytinyağı
* Ege Birlik Lima Natürel Sızma Zeytinyağı
* Miraç Gemlik Natürel Sızma Natürel Sızma Zeytinyağı
* Yeni Ege Natürel Sızma Zeytinyağı
* Egeli Zeytindağ Riviera Zeytinyağı
* V.D.Egeköy Natürel Sızma Zeytinyağı
* İneabat Natürel Sızma Zeytinyağı
* Yurdum Natürel Sızma Zeytinyağı
* Yurdum Natürel Sızma Zeytinyağı
* Ayvalık Natürel Sızma Zeytinyağı
* V.D.Egeköy Natürel Sızma Zeytinyağı,
* Körfezim Natürel Sızma Zeytinyağı
* Dede Zeytincilik Natürel Sızma Zeytinyağı
* Mete Natürel Sızma Zeytinyağı
* Eryolu Natürel Sızma Zeytinyağı
ÇİKOLATA VE KAKAO ÜRÜNLERİ
* Nojo Bitter Chocolate For Man Pleasure 15 gr Çikolata
* High Power Ginseng Epimedium ve Ginkgo Karışımlı Bitter Çikolata 18 gr Çikolata
* Festal Bitkisel Karışımlı Çikolata Çikolata
* VGR Performance Chocolate Woman Çikolata
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
* Ergan Yayla Tulum Peyniri
* Sütsa-Hakkı Yallıoğlu Süzme Yoğurt
* Alaçatımmm Tam Yağlı Tereyağı
* Baltalı Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Keçi Kaşar Peyniri
* Yörükbaşı Tam Yağlı Taze Eritme Peyniri
* Gülali Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt
* Kocatoka Kocatoka Tereyağı
* Güleç Eritme Peyniri
* Kayabey Eritme Peyniri
* Çeşme Tereyağı
* Çeşme Yarım yağlı Sade Eritme peyniri
* Torunoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir
* Tekvar Tulum Peyniri
* Şifa Süt Tam Yağlı Süzme Yoğurt Yoğurt
* Alaçatımmm Yarım Yağlı Sade Eritme Peyniri
* Peynes Süzme Tam Yağlı Beyaz Peynir
* Besi Çiftliği Besi Çiftliği Topak Tereyağı
* Çeşme Çeşme Tereyağı
* Uygur Kahvaltılık Tost Peyniri
ET VE ET ÜRÜNLERİ
* Yaşam Fastfood-Hasan - Pişmemiş Köfte ( Dana Eti) Kanatlı Eti ve Sakatat (Taşlık) Tespiti
* Ciğerci Remzi Usta-Remzi Pişmemiş Köfte (Dana eti-Kuzu eti Karışımı) Sakatat (Dalak) Tespiti
* Çıtır Usta-Mehmet - Pişmiş Et Döner
* Dostlar Sofra Salonu- Pişmemiş Urfa Kebap Harcı
* Afyon Tat Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
* Aksoy Sucukları Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Kırmızı Et)
* Afyonkarahisar Dumanlı Et Ürünleri
* Karadeniz Gurme Sucuk
* Toros Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk
* Misli Piliç Sucuk
* Lalegül Fermente Sucuk At Eti Tespiti
* Paşalı Kebap-Refik Sarıyer/İSTANBUL Çiğ Kanatlı Döner - At Eti Tespiti