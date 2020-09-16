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Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 'Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Hileli ürünler listesi hakkında araştırmalar sürerken Bakanlık tarafından ifşa edilen ürünlerin listesini haberimizde derledik.





İşte hileli ürünler...