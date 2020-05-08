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'Yerli patates tohumunun, ithal patates tohumuna göre maliyeti yarı yarıya düşük. Biz de burada yerli ve milli patates tohumlarını üretmeye çalışıyoruz. Arazimize ekimini yaptığımız 18 çeşit patates tohumunun verimlilik oranlarını ölçeceğiz. Artık, patates tohumunda Avrupa'ya bağımlılığımızın kalmamasını istiyoruz. İlk defa Afyonkarahisar'da denemesini yaptığımız mor patatesin en önemli özelliği antosiyanin içermesi. İçi mor, dışı siyah bir patatestir. Bu patates cinsi, insan sağlığına faydalıdır. İnsan vücudundaki hücrelerin kanser olmasını önler. Sivas ve Nevşehir'de deneme ekimlerinin yapıldığını biliyoruz. Daha çok kanser hastaları ve kanser olma riski taşıyan insanların aradığı bir besin maddesi. Maliyeti yüksek olan bir patates çeşididir. Mor patatesi, daha çok üretmek için ekim yapmak istiyoruz. Bu konuda daha çok insana faydalı olacağımızı düşünüyoruz.'