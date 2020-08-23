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Bakasetas için karar verildi! İşte bonservis bedeli

Bakasetas için karar verildi! İşte bonservis bedeli
23 Ağustos 2020 Pazar

Lazio ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anastasios Bakasetas için Alanyaspor kararını verdi. Akdeniz temsilcisi, Yunan orta saha için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.

<p>Lazio'nun resmi teklif yaptığı, Fenerbahçe'nin ise mutlak kadrosunda görmek istediği Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. <br></p>
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Lazio'nun resmi teklif yaptığı, Fenerbahçe'nin ise mutlak kadrosunda görmek istediği Alanyaspor'un Yunan orta saha oyuncusu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

<p>Fenerbahçe bu oyuncu için henüz resmi teklif yapmadı. Akdedeniz ekibi ise Bakasetas'ın değerini belirledi.</p>
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Fenerbahçe bu oyuncu için henüz resmi teklif yapmadı. Akdedeniz ekibi ise Bakasetas'ın değerini belirledi.

<p><b>SERBEST KALMA MADDESİ: 5 MİLYON EURO...</b><br></p><p><br></p><p>Lazio geçtiğimiz aylarda oyuncu için girişimlerde bulunmuş ancak 5 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaşmıştı. </p>
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SERBEST KALMA MADDESİ: 5 MİLYON EURO...


Lazio geçtiğimiz aylarda oyuncu için girişimlerde bulunmuş ancak 5 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaşmıştı. 

<p>Takas tekliflerine kapalı olan Güney ekibi Yunanlı orta saha için<b> 4 milyon Euro bonservis </b>talep ediyor.</p>
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Takas tekliflerine kapalı olan Güney ekibi Yunanlı orta saha için 4 milyon Euro bonservis talep ediyor.

<p><b>EROL BULUT ISRARCI!</b><br></p><p><br></p><p>Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe'de Erol Bulut eski öğrencisinin transferi konusunda oldukça ısrarcı. </p>
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EROL BULUT ISRARCI!


Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fenerbahçe'de Erol Bulut eski öğrencisinin transferi konusunda oldukça ısrarcı. 

<p>Bakasetas ismi, Bulut'un yönetime verdiği listenin üst sıralarda bulunuyor.</p>
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Bakasetas ismi, Bulut'un yönetime verdiği listenin üst sıralarda bulunuyor.

<p>Bu sezon Alanyaspor formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha <b>14 gol, 8 asistlik</b> performans sergilemişti. </p>
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Bu sezon Alanyaspor formasıyla 43 maça çıkan 27 yaşındaki orta saha 14 gol, 8 asistlik performans sergilemişti. 

<p>2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Bakasetas sezon başında Yunanistan ekibi AEK'dan 500 bin Euro'ya transfer edilmişti.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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2022 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Bakasetas sezon başında Yunanistan ekibi AEK'dan 500 bin Euro'ya transfer edilmişti.


Fanatik

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