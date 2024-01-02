7 / 17



'İnşallah kış turizmine yönelik çalışma yapacağız. Balık Gölü'nü kış turizmine kazandırmamız lazım. Göl tamamen buz tutmuş ve harika bir manzara var. Doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını burayı ziyaret etmeye bekliyoruz. Göl üzerindeki buz yaz aylarına kadar erimiyor. Kuraklık tehlikesi var ve göl çok çekilmiş. Hem kuraklık hem de Doğubayazıt'ın içme suyunun buradan karşılanmasından dolayı ciddi bir su azalması var. Temennimiz her zaman dediğimiz gibi öncelikle Doğubayazıt'a acilen içme suyu bulunması ve sonrasında buradan oraya giden suyun kesilmesi.'